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Lucknow News: काकोरी शहीद स्मारक पर बनेगा सेल्फी प्वाइंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर 9 अगस्त को स्मृति स्थल पर रंगाई-पुताई, पुष्प सजावट और शहीदों के नाम की नई पट्टिकाएं लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी विशाख जी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए। समारोह से पहले साफ-सफाई और जलभराव से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया।

Lucknow News: काकोरी शहीद स्मारक पर बनेगा सेल्फी प्वाइंट

Lucknow News: काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ की तैयारियां तेज, डीएम ने लिया जायजा 9 अगस्त के कार्यक्रम से पहले सफाई, सुंदरीकरण और जलभराव रोकने के दिए निर्देश

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लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

कार्यक्रम की तैयारियाँ

काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर नौ अगस्त को काकोरी स्मृति स्थल स्थित शहीद मंदिर की रंगाई-पुताई, पुष्प सजावट और शहीदों के नाम की नई पट्टिकाएं लगायी जाएंगी। काकोरी ट्रेन एक्शन की थीम पर आधारित आकर्षक सेल्फी प्वाइंट बनाया जाएगा, जिससे युवा पीढ़ी और आगंतुकों को स्वतंत्रता संग्राम के इस ऐतिहासिक अध्याय से जोड़ा जा सके। साथ ही ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़े विशेष स्टॉल भी लगाए जाएंगे।

जिलाधिकारी का निरीक्षण

जिलाधिकारी विशाख जी ने गुरुवार को बाजनगर स्थित काकोरी स्मृति स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल, पहुंच मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई, मरम्मत और सुंदरीकरण कार्यों की समीक्षा की। नगर निगम और जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम स्थल के प्रत्येक हिस्से में सफाईकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा। बरसात के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम को कार्यक्रम स्थल पर संभावित जलभराव से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

इसके बाद जिलाधिकारी ने अमर शहीद उद्यान का निरीक्षण कर प्रस्तावित वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने वन विभाग को पौधरोपण के लिए स्थल का चिन्हांकन कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रफुल्ल शर्मा, अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी) महेंद्रपाल सिंह, उप जिलाधिकारी सदर साहिल कुमार सहित पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, जल संस्थान, वन, संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ कब मनाई जा रही है?
काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ 9 अगस्त को मनाई जा रही है।
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