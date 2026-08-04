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Lucknow News: ऐशबाग में दो लोग कटिया मारकर एसी-कूलर चलाते पकड़े गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने ऐशबाग में बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इसमें मो. अस्सी और मो. आरिफ को घरों में कटिया लगाकर एसी-कूलर चलाते हुए पकड़ा गया। विभाग ने उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है।

Lucknow News: ऐशबाग में दो लोग कटिया मारकर एसी-कूलर चलाते पकड़े गए

Lucknow News: बिजली चोरी रोकने के लिए लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को ऐशबाग में चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मो. अस्सी और मो. आरिफ के घरों में कटिया मारकर एसी-कूलर चलाते हुए पकड़े गए। विभाग ने दोनों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है।

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