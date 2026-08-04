Lucknow News: ऐशबाग में दो लोग कटिया मारकर एसी-कूलर चलाते पकड़े गए
Lucknow News: लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने ऐशबाग में बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इसमें मो. अस्सी और मो. आरिफ को घरों में कटिया लगाकर एसी-कूलर चलाते हुए पकड़ा गया। विभाग ने उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया है।
Lucknow News: बिजली चोरी रोकने के लिए लेसा और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को ऐशबाग में चेकिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान मो. अस्सी और मो. आरिफ के घरों में कटिया मारकर एसी-कूलर चलाते हुए पकड़े गए। विभाग ने दोनों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।