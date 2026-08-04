Lucknow News: काम की खबर : ओपीडी से लेकर डिस्चार्ज तक सब ऑनलाइन होगा
Lucknow News: -ई-हॉस्पिटल प्रणाली से ऑनलाइन होगी पंजीकरण से डिस्चार्ज तक की प्रक्रिया -रोजाना पांच से ई-हॉस्पिटल प्रणाली से ऑनलाइन होगी पंजीकरण से डिस्चार्ज तक की
Lucknow News: -पहले चरण में 128 कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।
बलरामपुर अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को जल्द ही लंबी कतारों और कागजी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी। अस्पताल में ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू की जा रही है। दवा, जांच, भर्ती और डिस्चार्ज तक की पूरी प्रक्रिया भी डिजिटल माध्यम से होगी। इससे रोजाना ओपीडी में आने वाले पांच से छह हजार मरीजों का समय बचेगा। अस्पताल में बेवजह की कतार कम होगी。
ई-हॉस्पिटल व्यवस्था की तैयारी
ई-हॉस्पिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पहले चरण में अस्पताल प्रशासन ने 128 कंप्यूटर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन्हें अस्पताल के विभिन्न विभागों में लगाया जाएगा। ताकि सभी सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा सके। 756 बेड वाले अस्पताल की ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे संचालित होती हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद डॉक्टर कंप्यूटर पर ही दवाएं लिखेंगे। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी सीधे फार्मेसी तक पहुंच जाएगी। मरीज को दवा लेने के लिए केवल अपना नाम बताना होगा। जांच के लिए भी अलग से पर्चा लेकर भटकने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर द्वारा लिखी गई जांच का विवरण सीधे संबंधित सैंपल कलेक्शन सेंटर पर पहुंच जाएगा। मरीज केवल यूएचआईडी बताकर सैंपल दे सकेगा। जांच रिपोर्ट भी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार भर्ती और डिस्चार्ज की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इससे मरीजों और तीमारदारों को अलग-अलग काउंटरों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
निदेशक का बयान
निदेशक डॉ. बीकेएस चौहान ने बताया कि ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इससे मरीजों को तेज, पारदर्शी और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। आभा ऐप से ओपीडी पंजीकरण पर जोर है। जांच रिपोर्ट भी बारकोड के हिसाब से दी जा रही है।
सामान्य प्रश्न
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