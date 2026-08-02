Lucknow News: इंदिरानगर में कूड़ा उठान और फॉगिंग की महासमिति ने मांग उठाई
Lucknow News: इंदिरा नगर आवासीय महासमिति की बैठक में अध्यक्ष देवी शरण त्रिपाठी ने नियमित कूड़ा उठान और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के लिए फॉगिंग करने की मांग की। महासचिव सुशील कुमार बच्चा ने कहा कि जोनल अधिकारी के साथ समस्याओं पर चर्चा हुई थी, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकला। नगर आयुक्त से मिलने का समय मांगा जा रहा है।
Lucknow News: इंदिरा नगर आवासीय महासमिति की बैठक रविवार को हुई। बैठक में अध्यक्ष देवी शरण त्रिपाठी ने कॉलोनियों से नियमित कूड़ा उठान और बढ़ते मच्छरों को देखते हुए फॉगिंग कराए जाने की मांग उठाई। महासमिति के महासचिव सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि पिछले सप्ताह 23 जुलाई को जोन-7 के जोनल अधिकारी के साथ इंदिरा नगर के सभी वार्डों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने पर सहमति बनी थी, लेकिन समस्या जस की तस बनी है, जिस पर आक्रोश व्यक्त किया गया और नगर आयुक्त से मिलने का समय मांगा जा रहा है।
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