Lucknow News: सावन के पहले सोमवार शिवगढ़ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, नेपाल से भी पहुंचे श्रद्धालु

Lucknow News: हजारों भक्तों ने किया जलाभिषेक, सीओ तुलसीपुर ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, पुलिस को दिए मुस्तैदी के निर्देश

सावन के पहले सोमवार शिवगढ़ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, नेपाल से भी पहुंचे श्रद्धालु

Lucknow News: सावन माह के प्रथम सोमवार को पचपेड़वा स्थित प्रसिद्ध शिवगढ़ धाम मंदिर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह तड़के से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। बलरामपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। करीब 200 वर्ष पुराने शिवगढ़ धाम मंदिर को क्षेत्रवासियों की अटूट आस्था का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं।

यही कारण है कि सावन के प्रत्येक सोमवार यहां हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सावन के पहले सोमवार को देवीपाटन स्थित सिरसिया नदी से सैकड़ों कांवड़िए पवित्र जल लेकर पैदल शिवगढ़ धाम पहुंचे। कांवड़ यात्रियों ने पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर पूरे दिन शिव भजनों, घंटों और शंखनाद से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया。

मंदिर समिति की व्यवस्थाएँ मंदिर समिति के प्रबंधक राम सरन गुप्ता ने बताया कि सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए पहुंचते हैं। पूरे सावन माह में भजन-कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर पंचायत पचपेड़वा द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। अधिशासी अधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि परिसर में सोलर आरओ प्लांट, स्ट्रीट लाइट, सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग तथा यात्रियों के विश्राम के लिए शेड की व्यवस्था की गई है। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है ताकि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो。

सुरक्षा व्यवस्थाएँ उधर, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही। क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर अभय प्रताप मल्ल ने शिवगढ़ धाम मंदिर परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी ली तथा उन्हें पूर्ण सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए।

श्रद्धालुओं का अनुभव सीओ ने पुलिस कर्मियों को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार गश्त करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों और स्थानीय थाना पुलिस को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं तथा भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए समन्वय के साथ कार्य करें। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर समय से उपस्थित रहकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए।

आस्था, भक्ति और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच सावन के पहले सोमवार को शिवगढ़ धाम में दिनभर धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त किया।