Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: केसरीखेड़ा आरओबी पर चढ़ने वालों को गार्ड रोकेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: निर्माणाधीन केसरीखेड़ा आरओबी पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गार्ड तैनात किए गए हैं और भारी पत्थरों के बैरेकेडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स और व्यू कटर का काम लगभग पूरा हो रहा है, और पुल को शीघ्र आवाजाही के लिए खोला जाएगा।

Lucknow News: केसरीखेड़ा आरओबी पर चढ़ने वालों को गार्ड रोकेंगे

Lucknow News: कर लगाया था चक्कर लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

सुरक्षा उपाय बढ़ाना

निर्माणाधीन केसरीखेड़ा आरओबी पर अब लोगों को चढ़ने से रोकने के लिए दोनों तरफ गार्ड तैनात कर दिए हैं, जो चौबीसों घंटे पहरा देंगे। यहां पहले से लगाए गए भारी पत्थरों के बैरेकेडинг को पुल के दोनों दीवारों की तरफ सटाते हुए भी लगा दिया गया है, जिससे कि गार्ड से उलझ कर कोई शरारतीतत्व जबरन न चढ़ जाए। विभाग का कहना है कि दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जा रहे हैं। व्यू कटर का कुछ काम बाकी है, जिसे पूरा करते हुए तीन से चार दिनों में पुल को आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा।

सख्ती की आवश्यकता

केसरीखेड़ा आरओबी पर यह सख्ती वहां चल रहे स्ट्रीट लाइट और व्यू कटर लगाने के काम के लिए किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे पुल पर खंभे और व्यू कटर के शीट रखे गए हैं। रात में पुल पर अंधेरा रहता है, ऐसे में कोई शरातीतत्व पुल पर अपने वाहन सहित चढ़ कर चक्कर लगाने में बिजली के खंभों और व्यू कटर की शीट से टकरा कर घायल न हो जाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। शुक्रवार की रात को कुछ शरातीतत्व जबरन पुल पर बाइक सहित चढ़ गए थे। पेट्रोल पंप की तरफ लगाया बैरेकेडिंग एक तरफ से थोड़ा खिसका हुआ था, जिसका फायदा उन्होंने उठाया। अब दोनों तरफ पुल की दीवारों तक सटाते हुए भारी बैरेकेडिंग लगा दिए गए हैं, जिससे कोई बाइक सवार चढ़ न सके।

अधिकांश प्रश्न

केसरीखेड़ा आरओबी पर सुरक्षा उपाय क्या हैं?
केसरीखेड़ा आरओबी पर गार्ड तैनात किए गए हैं और भारी पत्थरों के बैरेकेडिंग का इस्तेमाल किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।