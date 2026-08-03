Lucknow News: खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में ओपन जिम का हुआ उद्घाटन
Lucknow News: लखनऊ के खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्राओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। स्थानीय पार्षद अनुराग मिश्र ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें कॉलेज की प्राचार्या डॉ. अंशु केड़िया ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता को रेखांकित किया।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। खुनखुन जी गर्ल्स पीजी कॉलेज में छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्थापित ओपन जिम का उद्घाटन स्थानीय पार्षद अनुराग मिश्र द्वारा किया गया। प्राचार्या डॉ. अंशु केड़िया व निरंजन शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर किया। प्राचार्या ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अत्यंत आवश्यक है। जिम की स्थापना छात्राओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करेगी। विशिष्ट अतिथियों में अवर अभियंता जल निगम विक्रम सिंह, लाजपत नगर सोसायटी के अध्यक्ष व महामंत्री राजेश बत्रा, अजय आनंद उपस्थित रहे।
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