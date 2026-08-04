Lucknow News: अवैध निर्माण कराने वालों से होती है ढाई लाख रुपये प्रति मंजिल के हिसाब से वसूली
Lucknow News: लखनऊ में अवैध निर्माण केवल नियमों की अनदेखी का मामला नहीं है, बल्कि यह करोड़ों रुपये की वसूली का माध्यम बन चुका है। अभियंताओं और बिचौलियों के नेटवर्क द्वारा अवैध वसूली की जाती है, जिससे भवन स्वामियों को समस्या बढ़ जाती है। एलडीए ने नागरिकों को नक्शा पास कराने की अपील की है।
Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण केवल नियमों की अनदेखी का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह कथित तौर पर करोड़ों रुपये की समानांतर वसूली व्यवस्था का माध्यम बन चुका है। मानक के विपरीत निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों से प्रति मंजिल ढाई लाख रुपये की अवैध वसूली की जाती है। यदि किसी को पांच मंजिल निर्माण कराना है, तो उसे इंजीनियरों को 12.50 लाख रुपये देने पड़ेंगे। रकम न देने पर नोटिस जारी कर बिल्डिंग सील कर दी जाती है और इमारत पुलिस अभिरक्षा में दे दी जाती है, जिससे भूखण्ड स्वामी की मुश्किलें और वसूली की रकम दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। शनिवार को साढ़े सात लाख रुपये की अवैध वसूली में एलडीए के जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर तथा एक बिचौलिए को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद सोमवार को हिन्दुस्तान की पड़ताल में पता चला कि यह वसूली किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि सुपरवाइजर, बिचौलियों, दलालों और अभियंताओं की एक संगठित श्रृंखला काम करती है। वसूली की रकम सुपरवाइजर्स, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, जोनल अधिकारी तक पहुंचती है। लेकिन नोटिस कटते ही विहित प्राधिकारी कार्यालय भी इससे जुड़ जाता है। फिर वसूली की सीमा ही नहीं है।
आईजीआरएस शिकायत बनी ‘दबाव का हथियार’
पड़ताल में सामने आया कि वर्ष 2020 के बाद आईजीआरएस पर अवैध निर्माण संबंधी शिकायतों का सिलसिला बढ़ा है। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित अभियंताओं को कार्रवाई का अधिकार मिल जाता है। इसी की आड़ में भवन स्वामियों पर दबाव बनाकर वसूली का खेल शुरू होता है। आईजीआरएस की शिकायत जितनी गंभीर होती है, मांग भी उतनी बढ़ जाती है। यदि सीलिंग की नौबत आ जाए, तो रकम की कोई तय सीमा नहीं रहती।
इंजीनियर ने अपने भाई से करवाई थी 275 बिल्डिंग की शिकायतें
करीब चार वर्ष पहले एलडीए के एक जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगे थे कि उसने अपने भाई के नाम से 275 आईजीआरएस शिकायतें दर्ज कराई थीं। तत्कालीन उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने जांच के बाद इसे पकड़ा था। इसके बाद संबंधित अभियंता को निलंबित किया गया था। मामले के खुलासे के बाद इंजीनियरों ने शिकायतों का तरीका बदल दिया। रिश्तेदारों के बजाय कथित तौर पर बिचौलियों व दलालों का इस्तेमाल शुरू किया। जिससे यह नेटवर्क और मजबूत हो गया और अवैध वसूली का रेट भी बढ़ गया।
बिल्डिंग सील हुई तो खुलवा पाना बेहद कठिन
एक बार बिल्डिंग सील होने के बाद इसे दोबारा खुलवाना बेहद कठिन होता है। इसे खुलवाने के लिए इमारत के आकार व प्रकार के अनुसार 25 से 50 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
नक्शा पास व मानक के अनुसार निर्माण से कोई नहीं कर पाएगा शोषण
अवैध निर्माण और वसूली एक-दूसरे से जुड़े हैं। यदि भवन स्वामी नियमों के अनुसार नक्शा स्वीकृत कराकर निर्माण कराएं, तो इस नेटवर्क की गुंजाइश खत्म हो सकती है। हालांकि, बड़े व्यवसायियों व बिल्डरों की देखा-देखी छोटे लोग भी बिना नक्शे के निर्माण कराने का जोखिम उठाते हैं और खामियाजा भुगतते हैं।
एलडीए ने किया आगाह
लखनऊ विकास प्राधिकरण समय-समय पर नागरिकों से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कराने की अपील करता रहा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि लोगों को मकान, दुकान व अन्य इमारतों का नक्शा जरूर पास कराना चाहिए और उसी के अनुसार निर्माण करना चाहिए, ताकि कोई उनका शोषण न कर सके।
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