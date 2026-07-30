Lucknow News: युवक की मौत के बाद हॉस्पिटल के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन

Lucknow News: मड़ियांव स्थित सैन्योर हॉस्पिटल में आइसक्रीम पार्लर कर्मचारी शिवाजी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने डॉक्टरों पर लापरवाही और अस्पताल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मनोज पांडेय का इकलौता बेटा गंभीर चोट के कारण भर्ती हुआ था।

Lucknow News: मड़ियांव स्थित सैन्योर हॉस्पिटल में गुरुवार सुबह आइसक्रीम पार्लर कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और अस्पताल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। रोते-बिलखते परिजन सड़क पर लेट गए और अस्पताल संचालक पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने दो लाख रुपये वसूलने का भी आरोप लगाया। सीतापुर गरौली, हंसनापुर निवासी मनोज पांडेय का 24 वर्षीय इकलौता बेटा शिवाजी लखनऊ में आइसक्रीम पार्लर में सेल्स मैनेजर था। सोमवार रात करीब 10:30 बजे बहन गौरी के घर से लौटते समय बिसवां-सिधौली मार्ग (कदुनी के पास) तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी थी। गंभीर हालत में पुलिस उसे पहले कसमंडा सरकारी अस्पताल ले गई, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। बुधवार शाम परिजनों ने उसे सैन्योर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था.

हॉस्पिटल प्रशासन पर परिजनों से मारपीट का आरोप मृतक के बहनोई मयंक तिवारी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने और मरीज को ठीक करने का वादा कर करीब दो लाख रुपये जमा कराए। डॉक्टरों ने 6 यूनिट खून और 4 यूनिट प्लाज्मा चढ़ाने की बात कही, लेकिन 2 यूनिट खून चढ़ते ही मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने जब लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध किया तो अस्पताल कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क जाम कर दी। करीब पांच घंटे चले हंगामे से यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया.

तीन बहनों के बीच अकेला था कमाने वाला मृतक के पिता मनोज पांडेय किसान हैं। शिवाजी तीन बहनों (नेहा, गौरी, निशा) और मां ऊषा पांडेय के बीच परिवार में अकेला कमाने वाला था। उसकी मौत से बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है और मां बेसुध हैं.

मरीज को बुधवार को भर्ती कराया गया था और उसके हाथ में सड़न शुरू हो चुकी थी। परिजनों ने केवल ₹15,000 एडवांस और ₹50,000 बाद में दिए थे। शव सौंपते समय जमा राशि वापस कर दी गई थी। इलाज में लापरवाही और मारपीट के सभी आरोप बेबुनियाद हैं.

- जी.एस. तिवारी, पीआरओ, सैन्योर हॉस्पिटल