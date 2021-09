हाईस्कूल और इंटर टर्म वन बोर्ड परीक्षा 15 नवम्बर से

सीआईएसई

-हाईस्कूल की परीक्षा एक और इंटर की परीक्षा डेढ़ घंटे की होगी

-आईसीएसई-आईएससी बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी

लखनऊ। कार्यालय संवाददाता

सीआईएससीई बोर्ड ने आईसीएसई (10 वीं) और आईएससी (12 वीं) की वर्ष 2021-22 प्रथम सत्र की परीक्षा कार्यक्रम अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस वर्ष से दो सत्रों में परीक्षा कराई जाएगी। 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा 15 नवम्बर से शुरू होंगी। हाईस्कूल की परीक्षा छह दिसम्बर को पूरी होंगी वहीं इंटर की परीक्षाएं 16 दिसम्बर को पूरी होगी। हाईस्कूल की परीक्षा एक घंटे और इंटर की परीक्षा दो घंटे की होगी। सीआईएसई के साथ यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड भी अब वर्ष में दो बार परीक्षाएं कराएंगे। सीआईएससीई ने अपना परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। साथ बोर्ड पूर्व में ही प्रथम सत्र का 50 फीसद पाठ्यक्रम जारी कर चुका है। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रथम सत्र का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। प्रथम सत्र में जितना पाठ्यक्रम पूछा जाएगा वह दोबारा द्वितीय सत्र की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय सत्र की परीक्षा मार्च या अप्रैल 2022 में हो सकती हैं।

किस दिन कौन सी परीक्षा

हाईस्कूल (सुबह 11बजे से)

15 नवम्बर अंग्रेजी लैंग्वेज पेपर वन, 16 नवम्बर अंग्रेजी लिट्रेचर पेपर-2, 17 नवम्बर एनवायरमेंटल साइंस, 18 नवम्बर हिस्ट्री एण्ड सिविक्स पेपर 1, 22 नवम्बर मैथमेटिक्स, 23 नवम्बर जियोग्राफी पेपर 2, 25 नवम्बर हिन्दी, 26 नवम्बर ग्रप 3 इलेक्टिव के विविध पेपर, 29 नवम्बर फिजिक्स पेपर 1, 30 नवम्बर कॉमर्शियल स्टडीज एवं संस्कृत-फ्रेंच, 1 दिसम्बर केमेस्ट्री पेपर , 2 दिसम्बर बायोलॉजी साइंस पेपर 3, 3 दिसम्बर सेकेण्ड लैंग्वेज एवं 6 दिसम्बर इकोनॉमिक्स

इंटर (दोपहर दो बजे से)

15 नवम्बर अंग्रेजी पेपर 2, 16 नवम्बर अंग्रेजी पेपर 1, 17 नवम्बर इंडियन लैंग्वेज-मार्डन फॉरेज लैंग्वेज, 18 नवम्बर साइकोलॉजी, इलेक्ट्रीसिटी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स, 20 नवम्बर इलेक्टिव अंग्रेजी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इंडियन म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक, 22 नवम्बर मैथमेटिक्स, 23 नवम्बर बिजनेस स्टडीज, 25 नवम्बर सोशियालॉजी, 26 नवम्बर फिजिक्स पेपर 1, 27 नवम्बर होम साइंस पेपर 1, 29 नवम्बर इकोनॉमिक्स, 30 नवम्बर बायोटेक्नोलॉजी, लीगल स्टडीज, 1 दिसम्बर फिजिकल एजुकेशन, 2 दिसम्बर पॉलिटिकल साइंस, 3 दिसम्बर कामर्स, 4 दिसम्बर मास मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग पेपर 1, 6 दिसम्बर केमेस्ट्री पेपर 1, 8 दिसम्बर बायोलॉजी पेपर 1, 9 दिसम्बर हिस्ट्री, 10 दिसम्बर एनवॉयरमेंटर साइंस पेपर 1, 13 दिसम्बर अकाउण्ट जियोमैट्रीकल एण्ड मैकेनिकल ड्राइंग, 15 दिसम्बर कम्प्यूटर साइंस, 16 दिसम्बर जियोग्राफी

