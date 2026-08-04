Lucknow News: पॉलीटेक्निक से मधुरिमा तक लगा भीषण जाम, बारिश में रेंगते रहे वाहन

Lucknow News: लखनऊ में मंगलवार को बारिश के बीच दफ्तर और जरूरी कामों से निकले लोग भीषण जाम में फंस गए। पॉलीटेक्निक चौराहे पर गाड़ी खराब होने और विभूतिखंड में पार्किंग की वजह से लंबा जाम लगा रहा। पुराने शहर में चेहलुम के जुलूस के कारण भी कई मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही।

Lucknow News: लखनऊ में मंगलवार को बारिश के बीच दफ्तर और जरूरी कामों से निकले लोग भीषण जाम में फंस गए। पॉलीटेक्निक चौराहे पर गाड़ी खराब होने और विभूतिखंड में मधुरिमा रेस्टोरेंट के सामने आड़ी-तिरछी पार्किंग की वजह से चौतरफा लंबा जाम लगा रहा। दूसरी ओर पुराने शहर में चेहलुम के जुलूस के लिए हुए डायवर्जन की वजह से कई मार्गों पर शाम तक जाम की स्थिति बनी रही। जुलूस और विधान भवन सुरक्षा में ज्यादातर पुलिसकर्मियों की तैनाती के कारण बाकी स्थानों पर गिनेचुने ट्रैफिक पुलिसकर्मी भीगते हुए व्यवस्था संभालने में जूझते दिखे। पॉलीटेक्निक चौराहे पर गाड़ी खराब होने से बढ़ा संकट

बेतरतीब पार्किंग से विभूतिखंड में जाम सुबह बारिश से बचने के लिए कुछ वाहन सवार मेट्रो पुल के नीचे रुक गए, जिससे रास्ता संकरी हो गया था। इसी दौरान सुबह 10:15 बजे दफ्तर के समय पॉलीटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक बूथ के पास एक स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग लॉक हो गया। इससे वाहनों की कतारें बढ़ती चली गईं। सूचना पर दूसरे क्षेत्र से पहुंची पुलिस ने मैकेनिक बुलाकर करीब एक से सवा घंटे की कसरत के बाद गाड़ी को किनारे करवाया। इस दौरान भूतनाथ मार्केट से आने वाले वाहनों की कतार एचएएल तक पहुंच गई। मुंशीपुलिया से आने वाले ज्यादातर वाहन अटक गए और करीब डेढ़ किलोमीटर लम्बा जाम लग गया। जब जाम बढ़ा तो कई वाहन चालक गलियों से होते हुए उस अंडरपास तक आ गए जहां से मुंशीपुलिया से आने वाले वाहन आ रहे थे। इन वाहनों की वजह से उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इससे लोहिया पथ, लालबत्ती, माल एवेन्यू फ्लाईओवर और कैंट में भी यातायात ठप हो गया।

मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मी जूझे उधर विभूतिखंड स्थित मधुरिमा रेस्टोरेंट और आईओसी पेट्रोल पंप के बाहर सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की बेतरतीब पार्किंग से अंडरपास तक भीषण जाम लग गया। रेस्टोरेंट के मार्शल केवल अपने ग्राहकों की गाड़ियां निकलवाने में लगे रहे, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। सूचना मिलने पर विभूतिखंड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन जाम खुलवाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान परेशान वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस को खरी खोटी भी सुना रहे थे। उनका कहना था कि रेस्टोरेंट ने सड़क को पार्किंग बना दिया है लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे।