Lucknow News: किला मोहम्मदी ड्रेन उफनाया, आशियाना एलडीए कॉलोनी की 50 हजार आबादी पानी से घिरी
Lucknow News: लखनऊ में मंगलवार सुबह हुई बारिश ने नगर निगम के नालों की सफाई के दावों की पोल खोल दी। आशियाना क्षेत्र के कई सेक्टर जलमग्न हो गए हैं, जिससे करीब 50 हजार लोग परेशान हैं। कई घरों में पानी भर गया, और लोग अपने घरों में कैद हो गए। अधिकारियों ने जल निकासी कार्य की निगरानी की लेकिन कई क्षेत्रों में समस्या अभी भी बनी हुई है।
Lucknow News: विजय वर्मा, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम की ओर से नालों की सफाई के दावों की पोल मंगलवार सुबह हुई बारिश के बाद खुल गई। शहर के कई इलाकों में नाले जाम होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। सबसे गंभीर स्थिति आशियाना क्षेत्र में रही, जहां किला मोहम्मदी ड्रेन उफनाने से एलडीए कॉलोनी के कई सेक्टर जलमग्न हो गए और करीब 50 हजार की आबादी जलभराव की समस्या से जूझती रही। -----
सेक्टर एल बना टापू, घरों में कैद हुए लोग
आशियाना के सेक्टर एल, सेक्टर एच, सेक्टर जी, एच समेत कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। सबसे खराब हालात सेक्टर एल में देखने को मिले, जहां चारों तरफ पानी भर जाने से पूरा इलाका टापू जैसा नजर आने लगा। सुबह आठ बजे के बाद हालात ऐसे हो गए कि दफ्तर जाने की तैयारी कर चुके लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। कई परिवार घंटों तक घरों में कैद रहे।
रेलवे लाइन के नीचे नाला जाम होने से स्थिति हुई विस्फोटक
कानपुर रोड पर मानसरोवर के पास रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाला किला मोहम्मदी ड्रेन कचरे और गाद से पूरी तरह चोक हो गया है। इसके चलते ड्रेन का पानी निकल नहीं पा रहा था। वापस कॉलोनी की ओर बहने लगा। इसके बाद कुछ ही देर में सड़कों पर पानी भर गया। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई।
वाहन बंद, इलेक्ट्रिक स्कूटर पानी में फंसे
सेंट टेरेसा स्कूल सेक्टर एल के आसपास कई कारें पानी में बंद हो गईं। बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालक रास्ते में फंस गए। इलेक्ट्रिक स्कूटर चालकों को अपने वाहन धक्का देकर निकालने पड़े। आशियाना खजाना मार्केट से विशाल मेगा मार्ट तक पूरी सड़क पानी से लबालब रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ।
अपार नगर आयुक्त से संभाला मोर्चा, टीम मौके पर पहुंची
जलभराव की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। अपर नगर आयुक्त डॉ. अरविंद कुमार राव और जोनल अधिकारी आशीष कुमार सिंह स्वयं जल निकासी कार्य की निगरानी करते रहे। कुछ इलाकों से अधिकारी पानी निकलवाने में कामयाब हुए लेकिन निचले क्षेत्रों में लगातार पानी भरा हुआ है।
जानकीपुरम विस्तार में कागजी सफाई की हकीकत सामने आई
जलभराव का संकट केवल आशियाना तक सीमित नहीं रहा। जानकीपुरम विस्तार में भी नालों की सफाई के दावों की सच्चाई सामने आ गई। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव विनय कृष्ण पांडेय पिछले तीन महीनों से लगातार नालों की सफाई की मांग उठा रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
मंगलवार को हुई बारिश के बाद जानकीपुरम विस्तार की कई सड़कें पानी में डूब गईं। विनय कृष्ण पांडेय ने कहा कि यदि समय रहते नालों की सफाई कर दी गई होती तो लोगों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
चिनहट और पुराने लखनऊ में भी संकट
चिनहट क्षेत्र में भी कई प्रमुख मार्गों और कॉलोनियों में पानी भर गया। वहीं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लोगों ने कहा कि हर वर्ष करोड़ों रुपये नालों की सफाई पर खर्च किए गए, लेकिन पहली ही तेज बारिश में व्यवस्था की वास्तविकता सामने आ गई।
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लेखक के बारे मेंVijay Verma
विजय वर्मा पिछले करीब 24 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने लखनऊ से अपने करियर की शुरुआत की और लंबे समय तक हिंदुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर से लेकर सीनियर रिपोर्टर और प्रमुख संवाददाता के रूप में काम किया। प्रशासन, राजनीति, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं की रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है।
परिचय एवं अनुभव
विजय वर्मा उत्तर प्रदेश, विशेषकर राजधानी लखनऊ की पत्रकारिता में एक जाना-पहचाना नाम हैं। करीब ढाई दशक के पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शहरी विकास से जुड़ी गंभीर और असरदार पत्रकारिता की है। हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि जनहित से जुड़ी गहन और फॉलो-अप आधारित रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी, जिससे कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई।
करियर का सफर (हिंदुस्तान से शुरुआत)
विजय वर्मा ने पत्रकारिता की शुरुआत लखनऊ से हिंदुस्तान अखबार के साथ की। उन्होंने रियल एस्टेट, शहरी विकास, नागरिक सुविधाएं जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार रिपोर्टिंग की और राजधानी लखनऊ के बदलते शहरी स्वरूप पर कई बड़ी स्टोरीज़ कीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विजय वर्मा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बहुआयामी है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.कॉम (स्नातक), समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, लोक प्रशासन में डिप्लोमा और इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस अकादमिक आधार ने उन्हें सामाजिक मुद्दों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नीतिगत फैसलों को गहराई से समझने में मदद की, जो उनकी रिपोर्टिंग में साफ झलकता है।
शहरी विकास और असरदार पत्रकारिता
राजधानी लखनऊ में तेजी से हो रहे शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाहियों पर विजय वर्मा ने कई प्रभावशाली खबरें कीं।
विशेषज्ञता
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