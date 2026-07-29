Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: आचार्य के चरणों में अर्घ व श्रीफल अर्पित कर मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव आशियाना जैन मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज की उपस्थिति में जैन श्रद्धालुओं ने अर्घ और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य विहसंत सागर ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि गुरु ही जीवन के सही मार्गदर्शक होते हैं।

Lucknow News: आचार्य के चरणों में अर्घ व श्रीफल अर्पित कर मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव

Lucknow News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आशियाना जैन मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सागर श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

ये भी पढ़ें:Etah News: जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं : आचार्य नयन सागर

लखनऊ, संवाददाता।

ये भी पढ़ें:Saraikela News: पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, सीनी में श्रद्धाभाव से मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव

आशियाना स्थित जैन मंदिर में mercredi को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित उत्सव में जैन श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए अर्घ और श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उपाध्याय श्री के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य सिद्धार्थ जैन को प्राप्त हुआ। जबकि शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य अंकित व स्वाति जैन और संजीव व सरिता जैन को मिला। इसके साथ ही आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की अष्टद्रव्यों से विधिवत पूजा-अर्चना की गई।

गुरु ही मनुष्य को सही दिशा दिखाते हैं - विहसंत सागर

मंगल प्रवचन में आचार्य विहसंत सागर जी महाराज ने कहा कि जीवन के वास्तविक मार्गदर्शक गुरु ही होते हैं। गुरु ही मनुष्य को सही दिशा दिखाते हैं, उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं और उसे आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुरु ही आपको तार सकता है। गुरु ही जीवन के साथ है और गुरु ही जीवन के बाद भी है। महोत्सव में चंद्रप्रकाश जैन, संजीव जैन, राजेश जैन, सिद्धार्थ जैन, बंटी, शरद, संजय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाया गया?
गुरु पूर्णिमा महोत्सव बुधवार को मनाया गया।
ये भी पढ़ें:Etah News: गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त कर शिष्यों ने लिया आशीर्वाद
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।