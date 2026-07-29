Lucknow News: आचार्य के चरणों में अर्घ व श्रीफल अर्पित कर मनाया गुरु पूर्णिमा उत्सव
Lucknow News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव आशियाना जैन मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज की उपस्थिति में जैन श्रद्धालुओं ने अर्घ और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य विहसंत सागर ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि गुरु ही जीवन के सही मार्गदर्शक होते हैं।
Lucknow News: गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आशियाना जैन मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सागर श्रद्धा व भक्ति के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा उत्सव
लखनऊ, संवाददाता।
आशियाना स्थित जैन मंदिर में mercredi को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज के सान्निध्य में आयोजित उत्सव में जैन श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए अर्घ और श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उपाध्याय श्री के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य सिद्धार्थ जैन को प्राप्त हुआ। जबकि शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य अंकित व स्वाति जैन और संजीव व सरिता जैन को मिला। इसके साथ ही आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की अष्टद्रव्यों से विधिवत पूजा-अर्चना की गई।
गुरु ही मनुष्य को सही दिशा दिखाते हैं - विहसंत सागर
मंगल प्रवचन में आचार्य विहसंत सागर जी महाराज ने कहा कि जीवन के वास्तविक मार्गदर्शक गुरु ही होते हैं। गुरु ही मनुष्य को सही दिशा दिखाते हैं, उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं और उसे आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ गुरु ही आपको तार सकता है। गुरु ही जीवन के साथ है और गुरु ही जीवन के बाद भी है। महोत्सव में चंद्रप्रकाश जैन, संजीव जैन, राजेश जैन, सिद्धार्थ जैन, बंटी, शरद, संजय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित रहे।
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