Lucknow News: देशभक्ति के नारों के बीच मलिहाबाद में निकली तिरंगा यात्रा
Lucknow News: मलिहाबाद, संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को मलिहाबाद में राष्ट्रभक्ति के
Lucknow News: मलिहाबाद, संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को मलिहाबाद में राष्ट्रभक्ति के रंगों में सराबोर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा थामे और देशभक्ति के गगनभेदी नारे लगाते हुए तमाम युवा कार्यकर्ताओं ने यात्रा के माध्यम से पूरे क्षेत्र को राष्ट्रभक्ति की भावना से भर दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष द्विवेदी के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा माल रोड स्थित डाक बंगले से शुरू हुई। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ यात्रा माल रोड से बढ़ते हुए मलिहाबाद चौराहे पर पहुंची। इसके बाद यह पुनः वापस डाक बंगले पर आकर समाप्त हुई। यात्रा में कामता प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, अखिलेश अवस्थी, धीरू मौर्य, विकास पाठक, अरविन्द शर्मा, रूपेश मिश्रा, जगतपाल यादव, राजेश लोधी सहित बड़ी संख्या में युवा व व्यापारी शामिल हुए।
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