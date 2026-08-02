Lucknow News: गोमतीनगर में व्यापारियों ने शौचालय व पार्किंग की समस्या पर किया प्रदर्शन
Lucknow News: गोमतीनगर के विनयखंड-2 के जनता मार्केट के दुकानदारों ने शौचालय, पार्किंग और अन्य समस्याओं को लेकर रविवार को प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा। पिछले दो महीने से बने ताले और पार्किंग की अनुपलब्धता के कारण उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
Lucknow News: गोमतीनगर के विनयखंड-2 स्थित जनता मार्केट दुकानदार समिति के व्यापारियों ने रविवार को शौचालय, पार्किंग सहित अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज व्यापारियों का विरोध शौचालय पर लंबे समय से लगे ताले और क्षेत्र में पार्किंग की समुचित व्यवस्था न होने को लेकर था। दुकानदारों का आरोप है कि इस संबंध में लगातार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय व्यापारी सत्यनारायण तिवारी, रमेश कुमार सिंह, चंद्र किशोर गुप्ता और नरेंद्र कुमार ने बताया कि मार्केट के पास बने सार्वजनिक शौचालय पर पिछले दो महीनों से ताला लटका हुआ है।
इसके कारण व्यापारियों के साथ-साथ यहां आने वाले ग्राहकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से गाड़ियां खड़ी करने में काफी परेशानी आती है। पार्किंग की इस असुविधा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का कारोबार पूरी तरह चौपट होने की कगार पर पहुंच गया है। दुकानदारों ने जल्द से जल्द शौचालय को खुलवाने और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है।
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