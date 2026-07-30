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Lucknow News: नगर आयुक्त ने किया निगम के कॉलेज, गौशाला का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज और मनोरथा गौशाला का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता से किए जाएं। निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Lucknow News: नगर आयुक्त ने किया निगम के कॉलेज, गौशाला का निरीक्षण

Lucknow News: शहर में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बुधवार को विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कमता स्थित अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज, जोन-7 की निर्माणाधीन मनोरथा गौशाला का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कॉलेज में निर्माण कार्यों की समीक्षा

निर्माणाधीन कॉलेज का निरीक्षण

नगर आयुक्त ने सबसे पहले कमता स्थित अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल, नए कक्ष, कार्यालय भवन तथा परिसर में चल रहे मरम्मत कार्यों की प्रगति का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (सिविल) महेश वर्मा, पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मनोरथा गौशाला का कार्य तेज करने के निर्देश

इसके बाद नगर आयुक्त ने जोन-7 स्थित निर्माणाधीन मनोरथा गौशाला का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्था और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि गौशाला का निर्माण निर्धारित समय में पूरा हो सके और इसका लाभ जल्द मिलना शुरू हो।

सामान्य प्रश्न

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने किस प्रकार के परियोजनाओं का निरीक्षण किया?
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
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