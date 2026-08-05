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Lucknow News: वीआईपी वार्ड से आज भी नहीं उठा कूड़ा, बीजेपी पार्षद ने कहा किससे लगाऊं गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो गई है। आठ दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया है, जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। भाजपा पार्षद ने स्थिति को गंभीर बताया है, लेकिन नगर निगम और जिम्मेदार कंपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

Lucknow News: वीआईपी वार्ड से आज भी नहीं उठा कूड़ा, बीजेपी पार्षद ने कहा किससे लगाऊं गुहार

Lucknow News: राजधानी के सबसे वीआईपी माने जाने वाले महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था बदहाल हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले आठ दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। नतीजतन लोगों के घरों और गलियों में कचरा सड़ रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि लगातार शिकायतों के बावजूद नगर निगम और संबंधित निजी कंपनी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। क्षेत्र के पार्षद का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वह किससे शिकायत करें। कहां गुहार लगाएं। जनता उन्हें घेर रही है। -------

भाजपा पार्षद भी परेशान, अधिकारियों से कहकर हारे

वार्ड के भाजपा पार्षद अमित चौधरी ने सफाई व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए कहा कि वह लगातार नगर निगम अधिकारियों और कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी संभाल रही लखनऊ स्वच्छता अभियान (एलएसए) कंपनी के प्रमुख अभय रंजन को स्थिति से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि उनके अपने घर से भी कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया है। स्थिति यह है कि जियामऊ, बदरिया बाग, क्रिश्चियन कॉलोनी, उदयगंज, कैंट रोड, नई बस्ती और बर्फखाना समेत पूरे वार्ड में कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है।

आईएएस, विधायक, मंत्रियों के वार्ड में यह हाल, तो बाकी शहर का क्या?

बीजेपी पार्षद का कहना है कि जब जब मुख्यमंत्री से जुड़े वीआईपी वार्ड में सफाई व्यवस्था का यह हाल है तो शहर के अन्य इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लगातार बढ़ रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होना नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान कहते हैं की व्यवस्था पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी को लगातार नोटिस दी जा रही है। जुर्माना लगाया जा रहा है।

सड़कों की सफाई भी ठप, प्रमुख मार्गों पर बिखरी गंदगी

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था के साथ अब सड़कों की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। महात्मा गांधी विक्रमादित्य वार्ड में कई प्रमुख मार्गों पर पिछले कई दिनों से सफाई नहीं होने के कारण गंदगी बिखरी पड़ी है। विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित सरोजिनी नायडू मार्ग, कैंट रोड समेत कई सड़कों पर कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

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सामान्य प्रश्न

महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था की स्थिति क्या है?
महात्मा गांधी-विक्रमादित्य वार्ड में सफाई व्यवस्था बदहाल है, पिछले आठ दिनों से घरों से कूड़ा नहीं उठाया गया है।
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