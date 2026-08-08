Lucknow News: चोरी करने घुसे बदमाशों का कहर, परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला; दो गिरफ्तार

Lucknow News: लखनऊ में इंदिरानगर के अमराई गांव में चोरी के दौरान बदमाशों ने घरवालों पर हमला कर दिया। हमले में शांति देवी, उमेश चंद्र गुप्ता और सीमा गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोग पहले से वांछित हैं और आरोपियों के फरार साथियों की तलाश जारी है।

चोरी करने घुसे बदमाशों का कहर, परिवार पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला; दो गिरफ्तार

Lucknow News: सुनील तिवारी, संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरानगर के अमराई गांव में चोरी करने के लिए पहुंचे बदमाशों ने घरवालों के जागते ही जमकर तांडव मचाया। दीवार फांदकर घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के विरोध करने पर डंडो से हमला कर दिया। हमले में शांति देवी, उमेश चंद्र गुप्ता और सीमा गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद फरार हुए गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके दो साथी अभी फरार हैं। एडीसीपी पूर्वी अमोल मुरकुट ने बताया कि दीपक गुप्ता ने 25 जुलाई को इंदिरानगर थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक,24 जुलाई की रात दो बदमाश घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए थे। वे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, तभी घर के लोगों की नींद खुल गई। खुद को घिरता देख बदमाशों ने भागने के बजाय परिवार पर हमला कर दिया और डंडों से तीन लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद फरार हो गए।

घटनाक्रम घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। शुक्रवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध मानस तिराहा स्थित पार्क के पास मौजूद हैं। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उनकी पहचान सीतापुर के रामपुर मथुरा निवासी उदय राज और विनोद वर्मा के रूप में हुई। दोनों मजदूरी करते हैं। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह पहले से कई घरों में चोरी करने के आरोप में वांछित है।

पुलिस की कार्रवाई पूछताछ में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने से पहले गिरोह ने घर की रेकी की थी। आरोपियों के दो साथी 23 जुलाई को लखनऊ पहुंचे थे और बजरंग चौराहे के पास एक घर को निशाना बनाने के लिए इसकी निगरानी की थी। घर के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं होने का फायदा उठाते हुए चारों ने खाली प्लॉट के रास्ते घर में घुसने की साजिश रची।

आपरेशनों की जानकारी पुलिस के मुताबिक, वारदात की रात गिरोह के दो सदस्य घर के बाहर निगरानी कर रहे थे, जबकि उदय राज और विनोद वर्मा चोरी के इरादे से घर के अंदर दाखिल हुए। परिवार के जागने पर दोनों ने हमला कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया डंडा बरामद किया है।

आगे की जांच पुलिस अब गिरोह के फरार दोनों सदस्यों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। इंदिरानगर थाना प्रभारी ने कहा कि गिरोह के बाकी सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़ी अन्य वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।