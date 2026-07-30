Lucknow News: तमाचा मारकर मोबाइल लूट, दुकानदार से फार्मेट कराकर बेचता था गिरोह, चार गिरफ्तार
Lucknow News: गोसाईगंज पुलिस ने कॉलोनी और सड़क पर बात कर रहे लोगों से मोबाइल लूटने वाले बाइक सवार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सात लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद की हैं। बदमाशों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट का भी मामला शामिल है।
Lucknow News: कॉलोनी और सड़क पर घूम-घूमकर बात करने वाले लोगों को तमाचा मार कर मोबाइल लूट करने वाले बाइक सवार बदमाशों को गोसाईगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीन बदमाशों के साथ ही लूट के मोबाइल को फार्मेट कर सॉफ्टवेयर बदलकर उसे बेचने वाले दुकानदार को भी गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूट के सात मोबाइल और बाइक बरामद हुई है। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के मुताबिक बदमाशों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों में गोसाईंगंज के अमेठी कस्बे अंसारी वार्ड का राजू, विशाल, बरकत नगर भट्टी निवासी गोविन्द और रामजी है।
राजू, विशाल और गोविन्द के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजू, विशाल और गोविंद लूट करते थे। लूटे गए मोबाइल वह रामजी की दुकान पर देते थे। वह उनका सॉफ्टवेयर बदलकर आईएमईआई तक खुरच देता था। इसके बाद मोबाइल बेच देता था। बेचे गए मोबाइल से मिले रुपयों को चारों बाट लेते थे। इंस्पेक्टर डीके सिंह के मुताबिक 22 जुलाई को लुटेरों ने जमालपुर कुर्मियान निवासी मो. शरीफ का मोबाइल लूटा था। शरीफ मोबाइल से बात करते हुए जा रहे थे। अली का पुरवा रेलवे क्रासिंग के पास पीछे से आए बदमाशों ने उन्हें थप्पड़ मारा। मोबाइल छीना और भाग निकले थे।
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