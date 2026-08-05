Lucknow News: स्टेनो ने जाली आधार से परिचित को बनाया गारंटर
Lucknow News: लखनऊ में एक उपजिलाधिकारी कार्यालय के स्टेनोग्राफर ने परिचित के नाम पर जाली आधार कार्ड बनाकर और फर्जी साइन करके एलआईसी हाउसिंग से 10 लाख रुपये का लोन लिया। जब किस्त न जमा होने पर नोटिस आया, तब पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उपजिलाधिकारी सिधौली कार्यालय के स्टेनो ने परिचित सचिवालय कर्मी के नाम का जाली आधार कार्ड और फर्जी साइन कर एलआईसी हाउसिंग से 10 लाख रुपये का लोन ले लिया। साथ ही उन्हें गारंटर बना दिया। किस्त न जमा होने पर एलआईसी से नोटिस आने पर पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला। डीसीपी मध्य के आदेश पर हजरतगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। त्रिवेणीनगर श्रीपुरम निवासी प्रदीप कुमार पांडेय विधानसभा सचिवालय में कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पैतृक गांव के पड़ोसी और एसडीएम सिधौली कार्यालय के स्टेनो सुशील कुमार शुक्ला त्रिवेणीनगर में ही रहते थे। परिचित होने के कारण उनका आना-जाना था।
आरोप है कि सुशील ने उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जाली कागजात तैयार किए और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से 10 लाख का हाउसिंग लोन ले लिया।
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