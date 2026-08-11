Lucknow News: महिला को विधवा बता बायोडाटा व्हाट्सऐप पर भेजा,केस

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। अलीगंज में जालसाजों ने शादीशुदा महिला को विधवा बताकर उसका फर्जी बायोडाटा बनाकर पिता के व्हाट्सऐप पर भेज दिया। आरोप है कि दो अलग-अलग नंबरों से संपर्क कर रिश्ते की बात की गई और इंकार के बाद भी गलत जानकारी वाला बायोडाटा भेजकर बदनाम करने की कोशिश की। पिता की तहरीर पर अलीगंज पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सेक्टर-ई चंद्रलोक निवासी 75 वर्षीय कृष्ण मुरारी के मुताबिक 2 अगस्त की शाम 4:24 और 5:13 बजे अज्ञात नंबरों से उनके व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज आए। फोन करने वाले संजीव मिश्रा और कुसुम मुगदल ने उनकी बेटी रुचि शर्मा के लिए रिश्ते की बात की।

कृष्ण मुरारी ने साफ कहा कि बेटी की शादी 20 अप्रैल 2024 को दीपक शर्मा से हो चुकी है और उसकी डेढ़ साल की बेटी भी है। इसके कुछ देर बाद ही आरोपियों ने बेटी का बायोडाटा व्हाट्सएप पर भेज दिया। बायोडाटा में रुचि को विधवा बताया गया था। साथ ही उसे ब्राह्मण-कान्यकुब्ज समाज में रिश्ते के लिए उपलब्ध दर्शाया गया। उसमें जन्मतिथि, एमए-बीएड, दो लाख वार्षिक आय और तीनों भाई डॉक्टर होने जैसी गलत जानकारी भरी थी। अंत में लिखा था कि तलाकशुदा, विधुर या अविवाहित के लिए जाति बंधन नहीं है। पीड़ित पिता ने इसे फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग की साजिश बताया। अलीगंज थाने में तहरीर देने के बाद पुलिस ने संजीव मिश्रा और कुसुम मुगदल के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर ध्रुव कुमार ने बताया कि नंबरों की जांच और आरोपियों की पहचान की जा रही है।