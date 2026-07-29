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Lucknow News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जमीन के नाम पर 23.80 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - रुपये मांगने पर मारपीट और फायरिंग, होटल कारोबारी ने की शिकायत - बीबीडी पुलिस

Lucknow News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जमीन के नाम पर 23.80 लाख की ठगी

Lucknow News: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर जमीन में निवेश के नाम पर जालसाजों ने एक होटल कारोबारी से 23.80 लाख रुपये ऐंठ लिए। रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने मारपीट की और फायरिंग भी कर दी। पीड़ित की शिकायत पर बीबीडी पुलिस ने पिता-पुत्र समेत पांच नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से पंजाब निवासी होटल कारोबारी मनिंदर पाल सिंह (62) विक्रांतखंड-3 में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में राम सुरेश ने रिश्तेदार औसान की ग्राम नरेंदी स्थित कृषि भूमि में निवेश कर प्लॉटिंग से मुनाफा दिलाने का भरोसा दिलाया था। तय समझौते के तहत उन्होंने चेक और नकद के माध्यम से कुल 23.80 लाख रुपये दिए।

29 जनवरी 2017 को दोनों पक्षों के बीच एमओयू भी हुआ, लेकिन आरोपियों ने न तो पूरी जमीन का बैनामा कराया और न ही रकम लौटाई। पीड़ित का आरोप है कि शेष भूमि का बैनामा और दानपत्र आरोपियों ने अपने और परिजनों के नाम करा लिया। 7 जुलाई को बातचीत के बहाने बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। इसी दौरान आरोपी संजय ने पिस्टल से फायर किया, जिसमें वह बाल-बाल बच गए। दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इंस्पेक्टर बीबीडी राम सिंह ने बताया कि मनिंदर पाल सिंह की तहरीर पर राम सुरेश, औसान, उनका बेटा राजेंद्र, संजय मिश्र, चंदन दीक्षित उर्फ गुरु जी और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, अमानत में खयानत, धमकी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

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