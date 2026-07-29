Lucknow News: टप्पेबाजों ने दो महिलाओं से पांच लाख के जेवर-नकदी उड़ाए

Lucknow News: अलीगंज और मलिहाबाद इलाके में टप्पेबाजों ने तंत्र-मंत्र का झांसा देकर वृद्धा समेत दो महिलाओं को बातों में फंसाकर पांच लाख के जेवर व नकदी पार कर दी। पुलिस ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। फैजुल्लागंज स्थित प्रीतिनगर निवासी 67 वर्षीय हीरा देवी ने बताया कि 15 जुलाई को वह स्वास्थ्य चेकअप कराने जानकीपुरम गई थीं। दोपहर करीब सवा बजे वह घर लौट रही थीं। रास्ते में विंध्याचल मंदिर सब्जी मंडी के पास एक महिला और दो पुरुष ने उन्हें रोक लिया। बातचीत करते-करते आरोपी उन्हें पुरनिया चौराहे तक ले गए। आरोप है कि वहां टप्पेबाजों ने उन्हें सम्मोहित कर मंगलसूत्र और अंगूठी उतरवाकर कागज की पुड़िया में लपेट दिए।

इसके बाद 500 रुपये की गड्डी और पुड़िया को पर्स में रखकर थमा दिया। कुछ देर बाद जब हीरा देवी को होश आया तो आरोपी गायब थे। पर्स खोलकर देखा तो उसमें 500 रुपये के दो नोट और पुड़िया में कंकड़-पत्थर भरे थे। जेवर गायब थे। पीड़िता ने बताया कि लूटे गए जेवर 32 ग्राम के है।वहीं मलिहाबाद के नई बस्ती धनेवा निवासी रामरती ने बताया कि वह निजी काम से मलिहाबाद आई थीं। सीएचसी के पास एक लड़का रोता हुआ मिला। पूछने पर उसने कहा कि दीदी मैं भूखा हूं, दस रुपये दे दो। इसी दौरान एक युवक आया और लड़के को 500 रुपये का नोट देकर बोला कि जाओ कुछ खा लो। इसके बाद आरोपी ने रामरती को बातों में फंसाया और कष्ट दूर करने की बात कहकर रूमाल में बाली और रुपये रखवाए। फिर मंत्र फूंककर पुड़िया थमाते हुए कहा कि इसे घर जाकर खोलना। घर पहुंचकर जब रामरती ने पुड़िया खोली तो उसमें पांच रुपये के दो सिक्के और कागज की गड्डी निकली। रामरती ने मलिहाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर अलीगंज और मलिहाबाद ने बताया कि दोनों मामलों में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।