Lucknow News: कनाडा में दाखिले के नाम पर 2 करोड़ की ठगी

शिकायतकर्ता की पहचान

अयोध्या के गोसाईंगंज निवासी अंजना मौर्या परिवार के साथ चिनहट के गणेशपुर शिवपुरी में रहती हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 में बेटी को विदेश भेजने की सोच रही थीं। इसी दौरान चंदन यादव से संपर्क हुआ। उसने खुद को टोरेंटो स्थित आईबीटी कॉलेज का अधिकृत एजेंट बताकर विजयंतखंड-1 स्थित कार्यालय बुलाया। वहां कई कर्मचारी मिले और भरोसा दिलाया कि वह कई छात्रों को विदेश भेज चुका है। जून 2021 में चंदन ने जल्द पंजीकरण के नाम पर 50 हजार रुपये जमा कराए। इसके बाद कॉलेज फीस, रहने-खाने और वीजा प्रक्रिया के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रकम मंगवाता रहा। एकमुश्त रकम न होने के कारण बेटी फौरन नहीं जा सकी तो आरोपी ने कहा इंटर के बाद दाखिला करा दूंगा। अंजना का आरोप है कि जमीन बेचकर और रिश्तेदारों से उधार लेकर 2023 तक 1.25 करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए और करीब 75 लाख रुपये नकद दिए। नवंबर 2023 में आरोपी ने फर्जी प्री-इनरोलमेंट लेटर देकर पासपोर्ट ले लिए और वीजा का झांसा दिया। मई 2024 तक न दाखिला हुआ न वीजा। बाद में मजबूरी में बेटी का दाखिला बड़ौदा में बीटेक में कराना पड़ा। रुपये वापस मांगे तो चंदन घर और कार्यालय छोड़कर फरार हो गया। जांच में पता चला कि रकम आरोपी के पिता, भाई और परिजनों के खातों में जमा कराई गई थी। शिकायत करने पर आरोपी ने गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी। पासपोर्ट भी वापस नहीं किए। कोर्ट के आदेश पर विभूतिखंड थाने में चंदन यादव, पिता रामजी यादव, मां अंबारी यादव निवासी देवरिया, बहन कंचन यादव और प्रतिभा के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।