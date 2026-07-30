Lucknow News: अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई

Lucknow News: हजरतगंज इलाके में अघोरी साधु के वेश में आए एक शातिर ठग ने युवक को बातों में उलझाकर उसकी सोने की अंगूठी चोरी कर ली। घटना नावेल्टी चौराहे के पास हुई। पीड़ित की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी आकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को दोपहर करीब 2:40 बजे वह नोवेल्टी चौराहे के पास स्थित सरदार जी छोले-कुलचे की दुकान पर खाना खाकर बाहर निकले थे। इसी दौरान अघोरी साधु के वेश में एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और दान मांगने लगा। आकाश ने उसे 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने 10 रुपये लेने से इनकार कर 50 रुपये की मांग की।