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Lucknow News: अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: हजरतगंज में एक ठग ने अघोरी साधु के वेश में युवक से उसकी सोने की अंगूठी चुराई। युवक ने लंच के बाद एक साधु को 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन ठग ने 50 रुपये की मांग की और बातचीत में उसका ध्यान भटकाकर अंगूठी चुरा ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Lucknow News: अघोरी साधु बना ठग, युवक की सोने की अंगूठी उड़ाई

Lucknow News: हजरतगंज इलाके में अघोरी साधु के वेश में आए एक शातिर ठग ने युवक को बातों में उलझाकर उसकी सोने की अंगूठी चोरी कर ली। घटना नावेल्टी चौराहे के पास हुई। पीड़ित की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड निवासी आकाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को दोपहर करीब 2:40 बजे वह नोवेल्टी चौराहे के पास स्थित सरदार जी छोले-कुलचे की दुकान पर खाना खाकर बाहर निकले थे। इसी दौरान अघोरी साधु के वेश में एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और दान मांगने लगा। आकाश ने उसे 10 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने 10 रुपये लेने से इनकार कर 50 रुपये की मांग की।

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इसी बीच वह तरह-तरह की बातें कर आकाश का ध्यान भटकाता रहा। बातचीत के दौरान आरोपी ने बेहद सफाई से आकाश के दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहनी सोने की अंगूठी निकाल ली। कुछ देर बाद जब आकाश को अंगूठी गायब होने का एहसास हुआ तब तक वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। आकाश ने पुलिस से मांग की है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए। पुलिस मामले की जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

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