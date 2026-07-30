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Lucknow News: दोस्ती की आड़ में 66 लाख की ठगी, निवेश के नाम पर बैंक खाता खाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: बीबीडी थाना क्षेत्र में एक युवक ने दोस्ती की आड़ में राजीव कुमार सिंह के बैंक खाते से 66 लाख रुपये चुरा लिए। निवेश और साझेदारी का झांसा देकर युवक ने आवश्यक दस्तावेज अपने पास रख लिए और पैसे अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

Lucknow News: दोस्ती की आड़ में 66 लाख की ठगी, निवेश के नाम पर बैंक खाता खाली

Lucknow News: बीबीडी थाना क्षेत्र में दोस्ती की आड़ में एक युवक ने परिचित के बैंक खाते से करीब 66 लाख रुपये उड़ा दिए। आरोपी ने निवेश और साझेदारी का झांसा देकर खाते से जुड़े सभी दस्तावेज अपने पास रख लिए और कुछ ही घंटों में रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी। पीड़ित की तहरीर पर बीबीडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलिया निवासी और वर्तमान में कपीश विहार कॉलोनी में रहने वाले राजीव कुमार सिंह जीयोवान्टा रिसोर्सेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिचित अभिषेक पांडेय ने कंपनी में निवेश व साझेदारी कराने की बात कही।

अभिषेक के कहने पर उन्होंने खुर्रमनगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा में चालू खाता खुलवाया। अभिषेक ने भरोसा दिलाया कि उसके परिचित निवेश की रकम इसी खाते में भेजेंगे। आरोप है कि 14 जुलाई को अभिषेक राजीव को दिल्ली ले गया और शिवा साहू नाम के व्यक्ति से मुलाकात कराने की बात कही, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसी दौरान उसने बैंक खाते की जांच के बहाने राजीव का सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और बाद में ईमेल आईडी व पासवर्ड भी ले लिया। 19 जुलाई को लखनऊ लौटने पर बैंक मैनेजर के फोन से बड़े ट्रांजैक्शन की सूचना मिली। स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि 16 जुलाई को खाते में लगभग 66 लाख रुपये जमा हुए थे और करीब तीन घंटे के अंदर वह रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी गई। पीड़ित ने बीबीडी थाने में तहरीर देकर अभिषेक और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि बैंक खातों और ट्रांजैक्शन का ब्योरा खंगालकर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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