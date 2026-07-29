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Lucknow News: आदर्श व्यापार मंडल के गोल मार्केट इकाई के अध्यक्ष बने सोमनाथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वावधान में व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें गोल मार्केट के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर एक नया संगठन बनाया। सोमनाथ कपूर को अध्यक्ष और रवि गुप्ता को वरिष्ठ महामंत्री चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया।

Lucknow News: आदर्श व्यापार मंडल के गोल मार्केट इकाई के अध्यक्ष बने सोमनाथ

Lucknow News: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वावधान में मंगलवार देर शाम गोल मार्केट, महानगर के व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर गोल मार्केट, महानगर आदर्श व्यापार मंडल इकाई का गठन किया। बैठक में सर्वसम्मति से सोमनाथ कपूर को अध्यक्ष, रवि गुप्ता को वरिष्ठ महामंत्री, कृष शर्मा एवं ऋचा अग्रवाल को महामंत्री, निखिल शर्मा को कोषाध्यक्ष, छवीनाथ चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोहम्मद नईम एवं गौरव बंसल को उपाध्यक्ष, आशीष मिश्रा को संगठन मंत्री, डॉ. प्रांजल प्रकाश को सोशल मीडिया प्रभारी और बैजनाथ चौरसिया को प्रचार मंत्री चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के मान-सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा।

व्यापारियों का किसी भी स्तर पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने अधिकारों और समस्याओं को लेकर संगठित और मुखर रहना होगा। बैठक में अविनाश त्रिपाठी, मनीष पांडे, अनिरुद्ध निगम और प्रवीण मिश्रा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

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