Lucknow News: आदर्श व्यापार मंडल के गोल मार्केट इकाई के अध्यक्ष बने सोमनाथ

Lucknow News: उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के तत्वावधान में मंगलवार देर शाम गोल मार्केट, महानगर के व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर गोल मार्केट, महानगर आदर्श व्यापार मंडल इकाई का गठन किया। बैठक में सर्वसम्मति से सोमनाथ कपूर को अध्यक्ष, रवि गुप्ता को वरिष्ठ महामंत्री, कृष शर्मा एवं ऋचा अग्रवाल को महामंत्री, निखिल शर्मा को कोषाध्यक्ष, छवीनाथ चौधरी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मोहम्मद नईम एवं गौरव बंसल को उपाध्यक्ष, आशीष मिश्रा को संगठन मंत्री, डॉ. प्रांजल प्रकाश को सोशल मीडिया प्रभारी और बैजनाथ चौरसिया को प्रचार मंत्री चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के मान-सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संगठन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा।