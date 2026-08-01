Lucknow News: व्यापारियों को मिले आईएएस और फौजियों जैसा सम्मान: संदीप बंसल
Lucknow News: - अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने शुरू किया ‘व्यापारी जोड़ो पदयात्रा अभियान’ - तीन
Lucknow News: - लालबाग ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का गठन: हरदीप सिंह मिंटू बने प्रभारीलखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में शनिवार को लालबाग-हजरतगंज क्षेत्र में ‘व्यापारी जोड़ो एवं जनसंपर्क पदयात्रा अभियान’ की शुरुआत हुई। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि 03 सितंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में ‘स्वदेशी व्यापारी कुंभ’ का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बदलना और उन्हें आईएएस व सैन्य अधिकारियों जैसा सम्मान दिलाना है।महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी ने बताया कि लालबाग क्षेत्र में ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसमें हरदीप सिंह मिंटू को प्रभारी नियुक्त किया गया।
साथ ही सचिन जायसवाल, गोविंद अग्रवाल और बलजीत सिंह समेत अन्य को सहप्रभारी बनाया गया। यह इकाई अगले दो हफ्तों में पूर्ण संगठन तैयार कर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी। प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने हजरतगंज, हलवासिया और नाजा मार्केट में जनसंपर्क कर नए सदस्य जोड़े। उन्होंने बताया कि यह व्यापक अभियान 03 अगस्त को अमीनाबाद क्षेत्र में चलाया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने स्वदेशी व्यापारी कुंभ में बढ़-चढ़कर भाग लेने का संकल्प लिया।
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