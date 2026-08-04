Lucknow News: स्टेशनरी दुकान में लगी भीषण आग, डेढ़ घंटे में काबू

Lucknow News: स्टेशनरी दुकान में लगी भीषण आग, डेढ़ घंटे में काबू
Lucknow News: - शटर तोड़कर दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग, शॉर्ट सर्किट से हादसे की
Lucknow News: टुड़ियागंज में मंगलवार सुबह दो मंजिला मकान के भूतल पर चल रही स्टेशनरी और खिलौनों की दुकान में आग लग गई। दमकल की पांच गाड़ियों ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टुड़ियागंज स्थित मकान के निचले हिस्से में ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज निवासी युसुफ की दुकान है। अंदर कॉपी, किताब, पेन, खिलौने और भारी मात्रा में स्टेशनरी का सामान रखा था। मंगलवार सुबह 11 बजे राहगीरों ने दुकान के अंदर से धुआं निकलते देखा। कुछ ही मिनटों में धुआं तेज हो गया और अंदर से लपटें उठने लगीं। आसपास दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत 112 कंट्रोल रूम को सूचना दी।
सआदतगंज और बाजारखाला में चेहलुम ड्यूटी में लगी दो दमकल गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया। चौक फायर स्टेशन से तीन और गाड़ियां भेजी गईं। कुल पांच गाड़ियों की टीम ने घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। चौक फायर स्टेशन के अफसर ने बताया कि टीम जब पहुंची तो दुकान का शटर अंदर से बंद था। शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। दुकान में रखे कागज, किताब और प्लास्टिक के खिलौनों की वजह से आग तेजी से फैल गई थी। आग की लपटें और धुआं पहली मंजिल तक पहुंच गए थे। हौज पाइप से लगातार पानी का छिड़काव किया गया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से धुआं बाहर निकाला गया। डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था। दुकान स्वामी युसुफ ने बताया कि सुबह दुकान खोलने से पहले ही आग लग गई। दमकल विभाग के अनुसार आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
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