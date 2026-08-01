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Lucknow News: खजूर पैकिंग गोदाम में लगी भीषण आग, छह दमकल गाड़ियों ने घंटेभर की मशक्कत के बाद पाया काबू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ के दुबग्गा के बरावन कलां में यूनिटी कॉलेज के सामने एक खजूर पैकिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और दमकल की गाड़ियों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई।

खजूर पैकिंग गोदाम में लगी भीषण आग, छह दमकल गाड़ियों ने घंटेभर की मशक्कत के बाद पाया काबू
खजूर पैकिंग गोदाम में लगी भीषण आग, छह दमकल गाड़ियों ने घंटेभर की मशक्कत के बाद पाया काबू

Lucknow News: अरुण पाण्डेय, काकोरी,(लखनऊ),संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा के बरावन कलां में यूनिटी कॉलेज के सामने स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे खजूर पैकिंग के गोदाम में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की छह गाड़ियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी के अनुसार, दुबग्गा के बरावन कलां में यूनिटी कॉलेज के सामने बालागंज निवासी शशांक यादव की तीन मंजिला बिल्डिंग है, जिसके बेसमेंट में हुसैनाबाद निवासी सैय्यद इख्तिखार रज़ा आब्दी का खजूर पैकिंग का गोदाम संचालित है।

शनिवार दोपहर करीब एक बजे गोदाम में लगे सबमीटर के पास शॉर्ट सर्किट से चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे वहां रखे कागज के गत्तों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे गोदाम में तेजी से फैल गई।

हादसे के समय गोदाम में काशिफ, मैनेजर मो. मेहंदी और सदफ समेत तीन लोग मौजूद थे। धुआं उठता देख तीनों ने तुरंत बाहर भागकर अपनी जान बचाई। आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा डीप फ्रीजर समेत लाखों रुपये का खजूर जलकर राख हो गया। एफएसओ चौक पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि गोदाम मालिक फिलहाल लखनऊ से बाहर हैं।

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