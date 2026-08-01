Lucknow News: काकोरी में खजूर गोदाम में भीषण आग

Lucknow News: दुबग्गा बरावन कलां में शनिवार दोपहर यूनिटी कॉलेज के सामने स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे खजूर पैकिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की छह गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार, बरावन कलां में बालागंज निवासी शशांक यादव की तीन मंजिला बिल्डिंग है। इसके बेसमेंट में हुसैनाबाद निवासी सैय्यद इख्तिखार रजा आब्दी का खजूर पैकिंग का गोदाम संचालित था। शनिवार दोपहर एक बजे गोदाम में लगे सबमीटर के पास शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे निकली चिंगारियों ने नीचे पड़े कागज के गत्तों को पकड़ लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के समय गोदाम में तीन कर्मचारी काशिफ, मैनेजर मो. मेहंदी और सदफ मौजूद थे। धुआं निकलते देख तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट में धुआं भर जाने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आई। एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में गोदाम में रखा डीप फ्रीजर और भारी मात्रा में खजूर जल गए। गोदाम मालिक उस समय लखनऊ से बाहर थे। एफएसओ चौक पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है。