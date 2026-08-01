Lucknow News: काकोरी में खजूर गोदाम में भीषण आग
Lucknow News: काकोरी में खजूर गोदाम में भीषण आग दमकल की 6 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू, लाखों का
Lucknow News: दुबग्गा बरावन कलां में शनिवार दोपहर यूनिटी कॉलेज के सामने स्थित एक बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे खजूर पैकिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल की छह गाड़ियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार, बरावन कलां में बालागंज निवासी शशांक यादव की तीन मंजिला बिल्डिंग है। इसके बेसमेंट में हुसैनाबाद निवासी सैय्यद इख्तिखार रजा आब्दी का खजूर पैकिंग का गोदाम संचालित था। शनिवार दोपहर एक बजे गोदाम में लगे सबमीटर के पास शॉर्ट सर्किट हुआ। इससे निकली चिंगारियों ने नीचे पड़े कागज के गत्तों को पकड़ लिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना के समय गोदाम में तीन कर्मचारी काशिफ, मैनेजर मो. मेहंदी और सदफ मौजूद थे। धुआं निकलते देख तीनों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। अधिकारियों ने बताया कि बेसमेंट में धुआं भर जाने के कारण आग बुझाने में दिक्कत आई। एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में गोदाम में रखा डीप फ्रीजर और भारी मात्रा में खजूर जल गए। गोदाम मालिक उस समय लखनऊ से बाहर थे। एफएसओ चौक पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है。
बिल्डिंग में नहीं थे सुरक्षा इंतजाम, मालिक को मिलेगा नोटिस
एफएसओ पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि जिस बिल्डिंग में गोदाम चल रहा था, वहां अग्निशमन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। न तो फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे और न ही निकासी का उचित रास्ता था। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मालिक शशांक यादव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही जांच के बाद बिल्डिंग के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी मामले में छानबीन शुरू कर दी है।
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