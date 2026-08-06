Lucknow News: गोमती नगर में आवारा कुत्तों ने दो लोगों को नोचकर किया लहूलुहान, नगर निगम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आवारा कुत्तों के हमलों की संख्या बढ़ रही है। हाल ही में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। निवासियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि उनकी शिकायतों के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
Lucknow News: विजय वर्मा, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर कुत्तों के हमले में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घटनाओं के बाद क्षेत्रीय निवासियों में भय और आक्रोश का माहौल है। लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। -------
काम पर जा रही महिला पर कुत्तों ने बोला हमला
विक्रांत खंड-3 में काम पर जा रही सरिता नामक महिला पर अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुत्तों ने महिला को दौड़ा लिया। सरिता ने शोर मचाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते लगातार उन पर हमला करते रहे। हमले में महिला के शरीर पर दो स्थानों पर गहरे घाव हो गए और वह लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी।
बताया जा रहा है कि गिरने के बाद भी कुत्ते महिला के आसपास मंडराते रहे। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर महिला को बचाया। बाद में उन्हें अस्पताल भेजा गया तथा उनके परिजनों को घटना की सूचना दी गई।
-------
टहलकर लौट रहे व्यक्ति पर भी हमला
इसी तरह विभव खंड निवासी अनिल उपाध्याय भी कुत्तों के हमले का शिकार हो गए। सुबह टहलकर घर लौट रहे अनिल को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। बचने के प्रयास में वह गिर पड़े। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और कुत्तों को भगाया। लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हमले में उन्हें भी चोटें आईं।
------
कुत्ता पकड़ने पहुंची टीम, मौके पर हुआ हंगामा
क्षेत्रीय पार्षद शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। कई बार नगर निगम अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद जब उन्होंने अधिकारियों से कड़ी नाराजगी जताई, तब नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। पार्षद का आरोप है कि टीम के पहुंचने से पहले कुछ कुत्ता प्रेमियों को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद कुत्तों को पकड़ने को लेकर मौके पर हंगामा शुरू हो गया और कार्रवाई प्रभावित हुई।
-----
बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत
स्थानीय निवासियों का कहना है कि कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और लोग सुबह-शाम घर से निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। नागरिकों ने नगर निगम से तत्काल अभियान चलाकर आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बावजूद शहरवासियों को आवारा कुत्तों के आतंक से राहत नहीं मिल पा रही है, जिससे आमजन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंVijay Verma
विजय वर्मा पिछले करीब 24 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने लखनऊ से अपने करियर की शुरुआत की और लंबे समय तक हिंदुस्तान में स्टाफ रिपोर्टर से लेकर सीनियर रिपोर्टर और प्रमुख संवाददाता के रूप में काम किया। प्रशासन, राजनीति, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं की रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है।
परिचय एवं अनुभव
विजय वर्मा उत्तर प्रदेश, विशेषकर राजधानी लखनऊ की पत्रकारिता में एक जाना-पहचाना नाम हैं। करीब ढाई दशक के पत्रकारिता अनुभव के दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शहरी विकास से जुड़ी गंभीर और असरदार पत्रकारिता की है। हिंदुस्तान में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बल्कि जनहित से जुड़ी गहन और फॉलो-अप आधारित रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी, जिससे कई मामलों में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई।
करियर का सफर (हिंदुस्तान से शुरुआत)
विजय वर्मा ने पत्रकारिता की शुरुआत लखनऊ से हिंदुस्तान अखबार के साथ की। उन्होंने रियल एस्टेट, शहरी विकास, नागरिक सुविधाएं जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार रिपोर्टिंग की और राजधानी लखनऊ के बदलते शहरी स्वरूप पर कई बड़ी स्टोरीज़ कीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विजय वर्मा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बहुआयामी है। लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.कॉम (स्नातक), समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, लोक प्रशासन में डिप्लोमा और इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इस अकादमिक आधार ने उन्हें सामाजिक मुद्दों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नीतिगत फैसलों को गहराई से समझने में मदद की, जो उनकी रिपोर्टिंग में साफ झलकता है।
शहरी विकास और असरदार पत्रकारिता
राजधानी लखनऊ में तेजी से हो रहे शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक लापरवाहियों पर विजय वर्मा ने कई प्रभावशाली खबरें कीं।
विशेषज्ञता
शहरी विकास, रियल एस्टेट और नागरिक सुविधाएंऔर पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।