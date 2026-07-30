Lucknow News: किराएदार ने मकान मालिक पर फायर झोंका, 2 बार मिस तीसरी में गोली चली
Lucknow News: पीजीआई क्षेत्र के उतरेठिया में बुधवार रात मामूली कहासुनी ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। किराएदार ने मकान मालिक पर अवैध तमंचे से फायरिंग की कोशिश की, लेकिन सभी बाल-बाल बच गए। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामला दर्ज किया। पूरी घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।
Lucknow News: पीजीआई क्षेत्र के उतरेठिया में बुधवार रात मामूली कहासुनी ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। किराएदार ने मकान मालिक और उनके परिवार के साथ मारपीट करने के बाद अवैध तमंचे से फायर करने की कोशिश की। दो बार ट्रिगर दबाने पर फायर मिस हो गया, जबकि तीसरी बार गोली चल गई। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। भाग रहे आरोपी को 112 पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों की मदद से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उतरेठिया निवासी निजी व्यवसायी मोहित मिश्रा के मकान में कई किराएदार रहते हैं। आरोप है कि ढाई साल से किराए पर रह रहे अभिषेक श्रीवास्तव ने बुधवार रात करीब 12:30 बजे दूसरे किराएदार से बात को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया।
शोर सुनकर मोहित का बेटा बीच-बचाव के लिए पहुंचा तो अभिषेक गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने मोहित, उनके बेटे और घर के अन्य सदस्यों से मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। आरोप है कि इसी दौरान अभिषेक कमरे में जाकर अवैध तमंचा लेकर बाहर आया और मकान मालिक समेत परिजनों को निशाना बनाकर फायर झोंकने लगा। पुलिस के मुताबिक उसने दो बार ट्रिगर दबाया, लेकिन कारतूस नहीं चला। तीसरी बार फायर हुआ, लेकिन सभी बाल-बाल बच गए। वारदात के बाद आरोपी तमंचा लेकर भाग निकला। घटना की सूचना पर गश्त कर रही 112 पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। मोहित के परिजन और पड़ोसी भी आरोपी के पीछे दौड़े। करीब आधा किलोमीटर दूर उतरेठिया बाजार के पास पुलिस ने घेराबंदी कर अभिषेक को पकड़ लिया। तलाशी में उससे तमंचा नहीं मिला, लेकिन उसकी निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ियों से अवैध असलहा बरामद किया। पीड़ित के बेटे की तहरीर पर पीजीआई पुलिस ने हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी मिला।
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