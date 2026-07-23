Lucknow News: किसानों को यूरिया की कमी पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया
Lucknow News: किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस शहर कमेटी की अगुवाई में लखनऊ में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर यूरिया और डीएपी खाद की उचित मात्रा न मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर, उन्होंने स्मार्ट मीटर की तेज गति की भी शिकायत की। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।
Lucknow News: किसानों को यूरिया और डीएपी खाद उचित मात्रा में न मिलने पर गुरुवार को कांग्रेस शहर कमेटी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों को यूरिया और आम लोगों के घरों में लगे स्मार्ट मीटर के तेज चलने की शिकायतों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉ. शहजाद आलम और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह के संयुक्त नेतृत्व में जिलाधिकारी लखनऊ कार्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के जरिए सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता को सौंपा।
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