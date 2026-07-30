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Lucknow News: आत्मनिर्भर नारी घर-बाहर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ती है - राधा दीदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: गुलजार उपवन में महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुईं। राजयोगिनी राधा दीदी ने आत्मनिर्भरता और दायित्वों के संतुलन पर जोर दिया। कार्यक्रम में 20 महिलाओं को प्रमाण-पत्र भी दिए गए।

Lucknow News: आत्मनिर्भर नारी घर-बाहर की जिम्मेदारियों में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ती है - राधा दीदी

Lucknow News: ब्रह्माकुमारीज के सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में गुरुवार को महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक महिलाएं शामिल हुई और स्वरोजगार, कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इस अवसर पर अपने संदेश में राजयोगिनी राधा दीदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता तब संपूर्ण बनती है जब नारी घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन स्थापित करते हुए आगे बढ़ती है। केवल रोजगारपरक और कौशल आधारित प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाने का प्रशिक्षण भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम में कौशल विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षित 20 महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

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कार्यक्रम का समन्वय इनर व्हील क्लब द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कंचन व शिखा भार्गव,जन शिक्षण संस्थान गोमती नगर के निदेशक अनिल कुमार श्रीवास्तव, लघु उद्योग भारती की जिला अध्यक्ष रीता मित्तल, डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की डॉ शेली महाजन, एनएसआईसी के विजय प्रकाश,समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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