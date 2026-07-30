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Lucknow News: दुबग्गा में चोरों ने चार खंभों से चुराए बिजली के तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: बुधवार रात काकोरी के जेहटा में अज्ञात चोरों ने चार बिजली खंभों के तार काट लिए, जिससे पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बिजली कनेक्शन बहाल करने की कोशिश की गई। स्थानीय निवासी रात गश्त बढ़ाने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं।

Lucknow News: दुबग्गा में चोरों ने चार खंभों से चुराए बिजली के तार

Lucknow News: काकोरी में दुबग्गा उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले जेहटा में बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने चार बिजली खंभों से तार काट कर फरार हो गए। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और कई क्षेत्रों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने उपकेंद्र और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद गुरुवार को लेसा कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की। वहीं, विभागीय अधिकारी भी मामले की जांच-पड़ताल में जुट गए हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इलाके में रात की गश्त को सख्ती से बढ़ाया जाए और इस वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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