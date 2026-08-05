Lucknow News: मालगाड़ी की चपेट में आया वृद्ध,गंभीर
Lucknow News: बंथरा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक अज्ञात 60 वर्षीय वृद्ध मालगाड़ी की चपेट में आ गया। घटना हरौनी ग्राम पंचायत के पास हुई। जीआरपी ने घायल को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसकी गंभीर स्थिति के कारण उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। वृद्ध की जेब से केवल 50 रुपये और बीड़ी का बंडल मिला।
Lucknow News: सरोजनीनगर। बंथरा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर दो बजे एक अज्ञात वृद्ध (60) लखनऊ-कानपुर रेल लाइन पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसा हरौनी ग्राम पंचायत के हड़बीना खेड़ा के पास हुआ। मालगाड़ी चालक ने सूचना हरौनी स्टेशन मास्टर को दी। जीआरपी जवान मौके पर पहुंचे और घायल को रेलवे स्टेशन लाकर एंबुलेंस से सरोजनीनगर सीएचसी भेजा। सीएचसी प्रभारी डॉ. दिलीप भार्गव ने गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। वृद्ध की जेब से 50 रुपये और बीड़ी का बंडल मिला, पर पहचान पत्र नहीं मिला। जीआरपी शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है।
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