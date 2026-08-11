Lucknow News: सुबह सैर कर रहे बुजुर्ग की चेन लूट ले गए बदमाश

Lucknow News: विकासनगर में शुक्रवार सुबह टहलने निकले बुजुर्ग के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। घटना सेक्टर-4 के पास हुई। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। शेखुपुरा कॉलोनी निवासी पारस नाथ तिवारी सात अगस्त की सुबह 5:45 बजे टहलने निकले थे। वह गीता वस्त्रालय मोड़ से होते हुए शेखुपुरा की ओर जा रहे थे। सेक्टर-4 स्थित मकान संख्या 4/398 के सामने एक पेड़ के पास रुककर वह फूल तोड़ने लगे। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर सवार दो युवक आए और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली।