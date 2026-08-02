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Lucknow News: मोटर का प्लग निकालते वक्त लगा करंट, बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ के मड़ियांव के गौरा भीख गांव में 70 वर्षीय भीखाराम की मौत पानी की मोटर के प्लग निकालते समय करंट लगने से हुई। वह पानी की टंकी भरने के दौरान गीले हाथों से प्लग निकालने गए, जिससे उन्हें करंट लगा और वे गिर पड़े। परिजन उन्हें ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Lucknow News: मोटर का प्लग निकालते वक्त लगा करंट, बुजुर्ग की मौत

Lucknow News: लखनऊ। मड़ियांव के गौरा भीख गांव में रविवार दोपहर पानी की मोटर का प्लग निकालते समय करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हो गई। गौरा भीख गांव निवासी भीखाराम (70) घर में लगे पानी की मोटर से टंकी भर रहे थे। दोपहर 12 बजे टंकी से पानी ओवरफ्लो होने लगा और पानी जमीन पर फैलने लगा। बिना मोटर का स्विच बंद किए ही प्लग निकालने दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही उन्होंने गीले हाथों से प्लग को छुआ, तेज करंट लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। परिजन ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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