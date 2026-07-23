Lucknow News: कैंट के सरकारी अस्पताल में संविदा डॉक्टर ने शराब ठेके के बाहर की फायरिंग
Lucknow News: काकोरी में डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह ने शराब के नशे में अपने दोस्त की रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और रिवॉल्वर व कारतूस जप्त कर लिए। डॉक्टर के नशे में होने की पुष्टि की गई है।
Lucknow News: काकोरी में बुधवार रात को नशे में धुत डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह (डेंटल) ने नरौना शराब ठेके के बाहर दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग की। फायरिंग होते ही वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान डॉक्टर काफी नशे में था। आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। रिवॉल्वर कब्जे में ले ली गई है। डॉक्टर के साथ मौजूद दो दोस्त फरार हो गए। आरोपी दोस्तों की तलाश काकोरी पुलिस कर रही है। काकोरी इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि आईआईएम रोड के मुबारकपुर निवासी डॉ. अभिषेक प्रताप सदर कैंटोमेंट के एक सरकारी अस्पताल में संविदा पर डॉक्टर हैं।
बुधवार रात को अभिषेक दोस्त राधेश्याम के साथ कार से काकोरी के नरौना में प्लॉट देखने गया था। राधेश्याम किसी काम से मौके से चला गया। अभिषेक कार में ही बैठा था। आरोप है कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अभिषेक शराब के नशे में धुत था। अभिषेक नशे में ही कार से उतरा और रिवॉल्वर लहराते हुए एक राउंड हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची काकोरी पुलिस ने रिवॉल्वर कब्जे में लेकर अभिषेक प्रताप को पकड़ लिया। पुलिस को अभिषेक की कमर से रिवॉल्वर के होलेस्टर में पांच कारतूस भी मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुद के पिता को रक्षा मंत्रालय में कार्यरत बताया है। आरोपी ने पुलिस को अर्दब में लेने का भी प्रयास किया था।
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