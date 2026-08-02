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Lucknow News: मामा की गाली-गलौज पर महिला ने फांसी लगाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: फोटो - चिनहट में जमीन विवाद को लेकर लगातार मिल रही धमकियों से परेशान मामा की गाली-गलौज पर महिला ने फांसी लगाई

Lucknow News: मामा की गाली-गलौज पर महिला ने फांसी लगाई

Lucknow News: चिनहट थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मामा द्वारा दी गई गालियों से हताश एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मटियारी इलाके की कलवारी बस्ती निवासी कविता यादव (30) की शादी 8 जून 2022 को सचिन यादव से हुई थी। सचिन क्रोमा कंपनी में नौकरी करता है। कविता जीएनएम का कोर्स कर रही थी। वह पति के साथ, मां संगीता और भाई के साथ मटियारी में रहती थी। परिवार का एक तीन साल का बेटा भी है। भाई ने बताया कि परिवार का बस्ती में रहने वाले मामा गोरखनाथ से जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर मामा अक्सर फोन पर पूरे परिवार को गाली-गलौज करते थे। गुरुवार को बस्ती में पंचायत कर सुलहनामा भी हुआ था। इसमें मामा ने दोबारा ऐसी हरकत न करने के लिए लिखित में दिया था। इसके बावजूद शुक्रवार को मामा ने फिर अन्य परिजनों को फोन कर परिवार के बारे में उल्टा-सीधा बोलना शुरू कर दिया। मामा की बातों को सच मानकर मौसी ने भी फोन करके कविता को भला-बुरा कहा। इससे परेशान होकर कविता ने खुद मामा को कॉल किया। आरोप है कि फोन पर मामा ने कविता और बीच-बचाव कर रही मां संगीता दोनों को गंदी-गंदी गालियां दीं। गाली-गलौज से आहत कविता कमरे में जाकर अंदर से बंद हो गई। काफी देर तक बाहर न आने पर मां ने आवाज दी। जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़कर देखा गया तो कविता पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकी मिली। परिजन आनन-फानन में उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिनहट पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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चार दिन पहले आया था मामा का फोन

चिनहट में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली कविता के पति सचिन ने बताया कि घटना से चार दिन पहले कविता के मामा का फोन आया था। वह कविता को गाली-गलौज कर रहा था। बात के बाद कविता ने 1090 नंबर पर फोन कर शिकायत की थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कविता ने आत्महत्या क्यों की?
कविता ने मामा द्वारा गालियों से हताश होकर आत्महत्या की।
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