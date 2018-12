2 / 3 अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी करें ध्यान तब हो बदलाव : अभय महाजन Do the duties with rights even when the change is due: Abhay Mahajan Authority, duty, duty अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी करें ध्यान तब हो बदलाव : अभय महाजन अधिकार,