Lucknow News: डीजल चोरी के विरोध पर चालक से मारपीट, 15 हजार लूटे डीजल चोरी के विरोध पर चालक से मारपीट, 15 हजार लूटे

Lucknow News: नींद की झपकी और सड़क किनारे रुका ट्रक... और मौका पाते ही डीजल चोर सक्रिय। काकोरी इलाके में शुक्रवार तड़के किसानपथ अंडरपास के पास डीजल चोरी का विरोध करना एक ट्रक चालक को महंगा पड़ गया। कार सवार तीन बदमाशों ने पहले चालक की पिटाई की, फिर तमंचा सटाकर जेब से 15 हजार रुपये लूट लिए और 200 लीटर डीजल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के टेढ़ा गांव निवासी सुशील कुमार ने बताया कि गुरुवार को महोबा के कबराई से गिट्टी लादकर लखनऊ के दुबग्गा के लिए निकले थे। शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे खुशहालगंज के पास किसानपथ के अंडरपास के नजदीक नींद आने पर उन्होंने ट्रक सड़क किनारे खड़ा कर दिया और केबिन में सो गए।

घटना का विवरण परिचालक मयंक लघुशंका के लिए बाहर चला गया। इसी दौरान काले रंग की कार से तीन बदमाश पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने ट्रक के डीजल टैंक से पाइप लगाकर करीब 200 लीटर डीजल डिब्बों और गैलनों में भर लिया। इसी बीच हुई आहट से चालक की नींद खुली। सुशील ने जब डीजल चोरी का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि एक बदमाश ने उसकी कनपटी पर तमंचा सटा दिया और जेब में रखे 15 हजार रुपये छीन लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी कार से किसानपथ की ओर फरार हो गए। घटना के बाद चालक और परिचालक सहम गए। सुबह होते ही सुशील ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी और काकोरी थाने पहुंचकर तहरीर दी।

सीसीटीवी से तलाश जारी काकोरी इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ लूट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किसानपथ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फुटेज के आधार पर कार और बदमाशों की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इलाके में डीजल चोरी गिरोह की सक्रियता को देखते हुए रात में गश्त बढ़ा दी है।