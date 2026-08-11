Lucknow News: जानकीपुरम विस्तार के प्रमुख चौराहे भी तिरंगी झालरों से सजाए जाएं
Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानकीपुरम विस्तार के प्रमुख चौराहों और
Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जानकीपुरम विस्तार के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगी झालरों से सजाने की मांग उठी है। जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महासमिति के महासचिव विनय कृष्ण पाण्डेय ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को पत्र भेजकर जनहित में सजावट कराने का अनुरोध किया है।उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर शहर के विभिन्न चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को तिरंगी रोशनी और झालरों से सजाया जा रहा है। इसी क्रम में जानकीपुरम विस्तार के प्रमुख स्थानों को भी आकर्षक ढंग से सजाया जाए, ताकि क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह और देशभक्ति का माहौल दिखाई दे।
महासमिति ने अटल चौराहा, कलाम पथ, एकेटीयू चौराहा, भवानी बाजार चौराहा, स्वामी दयानंद सरस्वती (चन्द्रिका टावर) चौराहा और मुलायम तिराहा को तिरंगी झालरों से सजाने की मांग की है। पत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण के विद्युत यांत्रिक विभाग और नगर निगम के मार्ग प्रकाश विभाग से आवश्यक कार्रवाई की अपील की गई है। महासमिति के अनुसार प्रमुख चौराहों पर तिरंगी रोशनी से क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और स्वतंत्रता दिवस के प्रति नागरिकों में उत्साह एवं देशभक्ति की भावना भी मजबूत होगी।
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