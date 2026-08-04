Lucknow News: कंसा पासी किले व शिव मंदिर के संरक्षण के लिये विधायकों को सौंपा ज्ञापन

Lucknow News: मलिहाबाद के कसमंडी कला गांव स्थित राजपासी महाराजा कंसा पासी के किला और शिव मंदिर संरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने पासी समाज के विधायकों व नेताओं से मुलाकात की। सुबह सूरज पासी ने मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल और पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस स्थान का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराये जाने और विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया। लाखन आर्मी ने इसी तरह का ज्ञापन मोहनलालगंज विधायक अमरीश रावत और सिधौली के विधायक मनीष रावत को भी सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह स्थल केवल पासी समाज ही नहीं, बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सनातन विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है।