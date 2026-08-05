Lucknow News: गृहकर का नया मूल्यांकन पुराने वर्षों से लागू न हो: मुकेश शर्मा
Lucknow News: नगर निगम की गृहकर निर्धारण व्यवस्था में बदलाव की मांग विधान परिषद में उठी। सदस्य मुकेश शर्मा ने कहा कि गृहकर के मूल्यांकन में देरी का बोझ नागरिकों पर डालना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि नया मूल्यांकन उसी वर्ष से लागू होना चाहिए, जिससे करदाताओं को राहत मिले।
Lucknow News: नगर निगम की गृहकर निर्धारण व्यवस्था में बदलाव की मांग बुधवार को विधान परिषद में जोरदार ढंग से उठी। विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा ने नियम-115 के तहत जनहित का मामला उठाते हुए कहा कि गृहकर के वार्षिक मूल्यांकन में प्रशासनिक देरी का बोझ आम नागरिकों पर डालना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था में संशोधन कर नया गृहकर केवल चालू वर्ष से लागू करने की मांग की। मुकेश शर्मा ने सदन में कहा कि नगर निगम भवनों का गृहकर वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर तय करता है और समय-समय पर उसका पुनर्मूल्यांकन भी किया जाता है। लेकिन कई बार मूल्यांकन समय पर नहीं हो पाता। इसके बावजूद संशोधित गृहकर को पूर्व वर्षों से प्रभावी कर दिया जाता है, जिससे नियमित रूप से गृहकर जमा करने वाले भवन स्वामियों पर भी अचानक बकाया कर का भारी बोझ पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की इसमें कोई गलती नहीं होती, फिर भी उन्हें प्रशासनिक देरी की कीमत चुकानी पड़ती है। इससे लोगों में असंतोष बढ़ता है और कर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।
जिस वर्ष मूल्यांकन, उसी वर्ष प्रभावी हो
एमएलसी ने सुझाव दिया कि गृहकर का नया मूल्यांकन जिस वर्ष किया जाए, उसी वर्ष से प्रभावी माना जाए। पूर्व वर्षों पर संशोधित दरें लागू कर अतिरिक्त गृहकर की वसूली न की जाए। उनका कहना था कि इससे करदाताओं को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी, गृहकर समय पर जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और नगर निगम की कर वसूली व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी एवं विवादरहित बनेगी। मुकेश शर्मा ने सरकार से आग्रह किया कि जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किया जाए, ताकि प्रदेश के लाखों गृहकरदाताओं को राहत मिल सके और नगर निकायों की कर प्रणाली अधिक सरल, न्यायसंगत और भरोसेमंद बन सके।
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