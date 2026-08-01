Lucknow News: विश्वविद्यालयों में आज से नशा मुक्ति अभियान
Lucknow News: - पीएम के कार्यक्रम का आज सजीव प्रसारण देखेंगे छात्र लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
Lucknow News: यूपी के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में नशा मुक्ति का महाअभियान चलाया जाएगा। छात्रों को नशे से दूर रहने और विश्वविद्यालयों में इसके लिए जन-जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश भर के 10 हजार संस्थानों के एक करोड़ युवाओं को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। जिसका सजीव प्रसारण सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में दिखाया जाएगा।उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि यूपी के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम से जुड़ें और सजीव प्रसारण देखें। आगे हर रविवार को शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान व जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा।
नशा मुक्त यूथ फॉर विकसित भारत का संकल्प व प्रतिज्ञा भी छात्रों को दिलाई जाएगी। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कला प्रतियोगिता, रैली, संगोष्ठी व जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखने के लिए विश्वविद्यालयों के ऑडिटोरियम में व्यवस्था की गई है। एनएसएस की ओर से इस संबंध में तैयारियां पूरी की गई हैं। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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