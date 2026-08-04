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Lucknow News: साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख रुपये, रिटायर कैप्टन भी बने शिकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। साइबर ठगों ने लखनऊ में अलग-अलग बहाने बनाकर एक रिटायर सैन्य अधिकारी समेत चार लोगों को निशाना बनाया

साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख रुपये, रिटायर कैप्टन भी बने शिकार
साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख रुपये, रिटायर कैप्टन भी बने शिकार

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। साइबर ठगों ने लखनऊ में अलग-अलग बहाने बनाकर एक रिटायर सैन्य अधिकारी समेत चार लोगों को अपना निशाना बनाया और उनके खातों से कुल 4.95 लाख रुपये उड़ा लिए। महानगर, इंदिरानगर, अमीनाबाद और गोमतीनगर विस्तार थानों में दर्ज इन चारों मामलों की जांच में साइबर क्राइम सेल की मदद ली जा रही है।

पहला मामला

लविवि रोड स्थित स्टर्लिंग अपार्टमेंट निवासी मंजू भास्कर शर्मा ने बताया कि उन्होंने 28 जुलाई को एक डॉक्टर का नंबर गूगल से निकालकर कॉल किया था। रिसेप्शन पर मौजूद बताकर बात कर रहे व्यक्ति ने उन्हें बातों में उलझा लिया, इसी दौरान जालसाज ने उनके बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक के खातों से 1,99,899 रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने महानगर कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है।

दूसरा मामला

इंदिरानगर के मानस इंक्लेव निवासी ममता पांडेय के इंडियन बैंक, एचडीएफसी और बैंक ऑफ इंडिया के खातों से 25 जुलाई को 77,393 रुपये गायब हो गए।

तीसरा मामला

वहीं अमीनाबाद के मौलवीगंज, टेढ़ी बाजार निवासी मोहम्मद अमन अंसारी को जालसाज ने खुद को एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स रिडीम कराने का झांसा दिया। व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी कार्ड भेजकर एक लिंक पर जानकारी भरवाई गई और लिंक पर क्लिक करते ही उनके खाते से 81,900 रुपये उड़ गए।

चौंकाने वाला मामला

सबसे चौंकाने वाला मामला शालीमार वन वर्ल्ड निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड कैप्टन रवींद्र भाल का है, जो होटल बुकिंग के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जालसाज ने कॉल और व्हाट्सएप के जरिए उनसे एडवांस राशि जमा कराने को कहा और छह अलग-अलग ट्रांजैक्शन में 1,19,724 रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद महाबलेश्वर में होटल बुकिंग के नाम पर क्यूआर कोड स्कैन कराकर 16,350 रुपये और वसूल किए गए। पीड़ित ने गोमतीनगर विस्तार थाने में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है।

सामान्य प्रश्न

साइबर ठगी के मामलों में कुल कितने पैसे चुराए गए?
साइबर ठगों ने कुल 4.95 लाख रुपये चुराए।
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