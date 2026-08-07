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Lucknow News: बीडीओ का व्हाट्सएप हैक, परिचितों से मांगे रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: मोहनलालगंज के बीडीओ शिवकुमार का व्हाट्सएप हैक कर साइबर जालसाजों ने परिचितों से पैसे ठगने का प्रयास किया। संज्ञान में आने पर परिचितों ने फोन कर सत्यता जानी और ठगी का प्रयास विफल कर दिया। बीडीओ ने मामला दर्ज करवाने के साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

बीडीओ का व्हाट्सएप हैक, परिचितों से मांगे रुपये
बीडीओ का व्हाट्सएप हैक, परिचितों से मांगे रुपये

Lucknow News: मोहनलालगंज,(लखनऊ), संवाददाता। साइबर जालसाजों ने मोहनलालगंज के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शिवकुमार के सरकारी सीयूजी नंबर का व्हाट्सएप हैक कर उनके परिचितों से रुपयों की ठगी करने का प्रयास किया। हालांकि परिचितों की सतर्कता के चलते यह साइबर ठगी वारदात नाकाम हो गई और बड़ा आर्थिक नुकसान होते-होते बच गया। शुक्रवार को बीडीओ शिवकुमार के सीयूजी नंबर से एक साथ कई परिचितों को व्हाट्सएप संदेश भेजे गए। जालसाज ने खुद को बीडीओ बताते हुए किसी से 48 हजार रुपये तो किसी से 20 हजार रुपये की तत्काल जरूरत बताकर उधार मांगे। भरोसा दिलाने के लिए यह भी कहा गया कि रकम महज दो घंटे के भीतर वापस लौटा दी जाएगी, ताकि सामने वाला बिना शक किए तुरंत पैसे भेज दे。

सतर्कता से बची ठगी

हालांकि बीडीओ के नाम से अचानक रुपये मांगे जाने पर कुछ परिचितों को शक हुआ। उन्होंने पैसे भेजने से पहले सीधे बीडीओ शिवकुमार को फोन कर मामले की पुष्टि करनी चाही, तभी असलियत सामने आई कि उनका व्हाट्सएپ अकाउंट हैक कर लिया गया है। सूचना मिलते ही बीडीओ ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया, ताकि आगे किसी और के साथ ठगी न हो सके।

मामले की जानकारी पुलिस को

घटना के तुरंत बाद बीडीओ शिवकुमार मोहनलालगंज थाने पहुंचे और मामले की लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने अपने सभी परिचितों और आम लोगों से अपील की है कि यदि उनके नंबर से किसी भी माध्यम से रुपयों की मांग की जाए, तो बिना सीधे फोन कर पुष्टि किए किसी भी खाते में धनराशि न भेजें।

साइबर अपराध की पहचान

पुलिस ने बीडीओ की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से जालसाजों की पहचान करने और उन तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि साइबर अपराधी अब सरकारी अधिकारियों के नंबर तक हैक कर आमजन को निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

सामान्य प्रश्न

यह साइबर ठगी कब हुई?
यह साइबर ठगी शुक्रवार को हुई।
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