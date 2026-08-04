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Lucknow News: साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: -- डॉक्टर का पीए, बैंक कर्मी और होटल बुकिंग के नाम पर ठगी लखनऊ, साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख

Lucknow News: साइबर ठगों ने चार लोगों से उड़ाए 4.95 लाख

Lucknow News: साइबर ठगों ने लखनऊ में अलग-अलग बहानों से रिटायर सैन्य अधिकारी और महिला समेत चार लोगों के खातों से 4.95 लाख रुपये उड़ा लिए। महानगर, इंदिरानगर, अमीनाबाद और गोमतीनगर विस्तार में दर्ज चारों मामलों की जांच साइबर क्राइम सेल की मदद ली जा रही है। लविवि रोड स्थित स्टर्लिंग अपार्टमेंट निवासी मंजू भास्कर शर्मा ने बताया कि 28 जुलाई को डॉक्टर का नंबर गूगल से लिया। कॉल करने पर रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति ने बातों में फंसाया। इसके बाद जालसाज ने उनके बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक के खातों से 1,99,899 रुपये निकाल लिए। पीड़िता ने महानगर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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इंदिरानगर के मानस इंक्लेव निवासी ममता पांडेय के इंडियन बैंक, एचडीएफसी और बैंक ऑफ इंडिया के खातों से 25 जुलाई को 77,393 रुपये गायब हो गए। अमीनाबाद के मौलवीगंज, टेढ़ी बाजार निवासी मोहम्मद अमन अंसारी को जालसाज ने एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर कर्मी बनकर क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स रिडीम का झांसा दिया। व्हाट्सएप पर फर्जी आईडी कार्ड भेजकर लिंक पर जानकारी भरवाई। क्लिक करते ही 81,900 रुपये उड़ गए। शालीमार वन वर्ल्ड निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड कैप्टन रवींद्र भाल होटल बुकिंग के लिए गूगल सर्च कर रहे थे। जालसाज ने कॉल और व्हाट्सएप कर एडवांस जमा कराने को कहा। छह ट्रांजैक्शन में 1,19,724 रुपये और महाबलेश्वर होटल बुकिंग के नाम पर क्यूआर स्कैन कराकर 16,350 रुपये और ले लिए। पीड़ित ने गोमतीनगर विस्तार थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

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